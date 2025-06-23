Фінляндія готує 29-й пакет військової допомоги Україні

Міністерство оборони Фінляндії в понеділок анонсувало підготовку чергового, вже 29-го пакета військової допомоги Україні оцінною вартістю 143 мільйони євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомили в Міноборони Фінляндії, новий пакет допомоги Україні вартістю в приблизно 143 мільйони євро нині готується до затвердження фінськими урядом і президентом.

"Цей пакет містить перші поставки національної промисловості, замовлені в межах програми підтримки України, започаткованої Міністерством оборони", – підкреслив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Ідеться про запущену навесні 2025 року програму підтримки, в межах якої замовлення для України розподіляються між вітчизняними підприємствами оборонної промисловості.

"З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного надходження допомоги більш детальна інформація про її зміст, спосіб постачання або графік не надається", – підкреслює Міноборони Фінляндії.

Загальна вартість військової допомоги, поставленої Фінляндією до України з 2022 року, становить 2,8 мільярда євро.

Попередній, 28-й за рахунком, пакет військової допомоги Фінляндії для України, вартість якого становить близько 200 мільйонів євро, був оголошений у березні 2025 року.