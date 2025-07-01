В Финляндии подозревают компанию в поставках Украине некачественных бронежилетов

Центральное управление криминальной полиции Финляндии подозревает компанию в поставках украинской армии некачественных бронежилетов.

Об этом говорится в официальном заявлении, передает "Европейская правда".

Центральное управление криминальной полиции подозревает финскую компанию в мошенничестве, хищении и отмывании денег по делу, в котором компания заключила контракт на сумму примерно 5,7 млн евро с Министерством обороны Украины на поставку бронезащитных жилетов.

По контракту компания должна была поставить 10 тысяч бронежилетов украинской армии. Летом 2022 года армии было поставлено 5 тысяч бронежилетов.

Полиция сообщила, что по результатам предварительного расследования есть основания подозревать, что бронежилеты не соответствовали качеству, указанному в контракте. Украина подала запрос о правовой помощи в этом деле в конце 2023 года.

Ответственное лицо компании подозревается в совершении уголовных преступлений. Во время предварительного расследования были задержаны два человека, однако один из них не подозревается в совершении уголовных преступлений.

Дело будет передано на рассмотрение для вынесения обвинительного заключения летом.

Недавно писали, что Министерство обороны Финляндии готовит уже 29-й пакет военной помощи Украине оценочной стоимостью 143 млн евро.

О предыдущем, 28-м по счету, пакет военной помощи Финляндии для Украины, стоимость которого составляет около 200 млн евро, было объявлено в марте 2025 года.