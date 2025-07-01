Чому прайд перетворився на катастрофу для Орбана і чи втратить він владу в Угорщині

"Прайд перетворився на похоронну процесію режиму Орбана". Під таким заголовком вийшла редакційна стаття HVG – одного з ключових незалежних видань Угорщини – з оцінкою подій минулих вихідних.

Ця оцінка до певної міри спрощена. Гарантії того, що Віктор Орбан та його партія "Фідес" програють парламентські вибори, немає і досі. Але те, що угорський прем’єр зробив великий крок до поразки – незаперечно.

Минулими вихідними на вулиці вийшли понад 100 тисяч людей – неймовірна кількість як для маршу на захист прав меншин. Але більшість пішли не тільки і не стільки за цінності прайду, а для того, щоб показати Орбану, що він втрачає владу.

В уряді Угорщини усвідомлюють, що це серйозна криза.

Про те, що ж насправді відбулося у Будапешті, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Орбан програв "геям та українцям". Як заборона прайду об'єднала Будапешт проти уряду Угорщини. Далі – стислий її виклад.

Для початку варто нагадати, що Угорщина не завжди була такою антиліберальною, як ми звикли бачити її за прем’єрства Віктора Орбана.

Прайди у Будапешті проводять ще з 1990-х. Цьогорічний був 30-м, ювілейним.

Та й сам Віктор Орбан понад 30 років тому розпочинав кар'єру політика як ліберал і створив свою партію "Фідес" як ліберальне об'єднання. Однак згодом Орбан зрозумів, що в Угорщині вигідніше бути консерватором, і розвернув ідеологію своєї партії на протилежну – аж до запровадження у конституцію Угорщини правок, які у Брюсселі вважають гомофобними.

У 2025 році керівна партія Угорщини знову внесла зміни до конституції, що встановили політику "захисту дітей від ЛГБТ".

У тому, що заборонять також прайд, не було сумніву від початку. Власне, для цього конституцію і змінювали. Угорський прем'єр мав на меті перетворити цю заборону на свій піар – мовляв, він рятує націю від ЛГБТ-пропаганди.

Однак замість тріумфу це стало іміджевою катастрофою для Орбана.

По-перше, це створило медійну картинку: вказівки влади в Угорщині вже не сприймають всерйоз.

По-друге, перестали працювати не лише вказівки, а й погрози. Більш того, погрози каральними заходами перетворилися на тему для жартів. "Давайте подякуємо поліції за наші чудові фото з AI-камер, які вони зробили", – звертався до мітингарів зі сцени Гергей Карачонь.

Диктатор перестав бути страшним і став смішним – а це відома ознака падіння режиму.

І, нарешті, по-третє. Орбан перетворив прайд на протест проти себе. Абсолютна більшість учасників досі не ходили на події щодо захисту прав ЛГБТ. А зараз вийшли, бо їхній протест спрямований проти режиму Орбана загалом.

Угорська влада, що зіткнулася з негативною тенденцією, почала шукати вихід з іміджевої кризи, перебираючи варіанти – від замовчування до спроб пов'язати рекордну демонстрацію підтримки ЛГБТ+ з Україною (улюблений хід Орбана останнім часом). Але наразі – без успіху.

Зрештою уряд зупинився на такому варіанті: прайд дійсно був масовим, але сталося це через те, що його підтримали всі опозиційні партії, включно з основним противником Орбана, Петером Мадяром. А отже, мовляв, уся опозиція Угорщини – прибічники геїв.

Це пояснення має ваду: воно є очевидно неправдивим. Бо якраз Петер Мадяр, якого Орбан найбільше хотів "вколоти", став єдиним з опозиційних лідерів, хто не прийшов на прайд, розуміючи, що це буде використане як привід для атаки для нього.

Мадяр взагалі останніми місяцями ефективно обходить політичні пастки, які розставляє влада, і на кожній великій події або темі в Угорщині лише набирає рейтинг. Це сталося і цього разу.

Угорські політологи сходяться на тому, що уряд не має стратегії захисту. Не має контраргументів у ситуації, коли особисто Орбан об'єднує у протистоянні проти себе таку кількість людей, що це стає неможливо приховувати.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Орбан програв "геям та українцям". Як заборона прайду об'єднала Будапешт проти уряду Угорщини.