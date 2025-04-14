Парламент Угорщини схвалив зміни до конституції, спрямовані проти ЛГБТК+

Угорський парламент у понеділок, 14 квітня, схвалив зміни до Основного закону, які передбачають обмеження свободи зібрань для представників ЛГБТК-спільноти.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Поправку до конституції схвалили 140 депутатів парламенту Угорщини, тоді як проти проголосував 21.

Після підписання президентом Угорщини в Основному законі країни зʼявиться поправка 15, згідно з якою стать людини може бути тільки такою, якою вона була визначена при народженні.

Також поправка стверджує, що "захист прав дітей" може виправдати обмеження свободи зібрань – ідеться насамперед про заходи, які організовують представники ЛГБТК+, зокрема щорічний прайд у Будапешті.

Інші положення поправки стосуються заборони наркотиків, закріплення права на користування готівкою, можливості призупинення угорського громадянства в разі отримання іншого громадянства тощо.

Проти ухвалення поправки до Основного закону Угорщини виступали всі опозиційні партії. Крім того, у Будапешті тривали багатотисячні протести проти неї.

Минулого місяця угорські законодавці так само прискорено ухвалили закон, який забороняв публічні заходи, що проводяться ЛГБТК+ спільнотами.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, незважаючи на різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.