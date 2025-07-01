Почему прайд стал катастрофой для Орбана и потеряет ли он власть в Венгрии

"Прайд превратился в похоронную процессию режима Орбана". Под таким заголовком вышла редакционная статья HVG – одного из ключевых независимых изданий Венгрии – с оценкой событий минувших выходных.

Эта оценка в определенной степени упрощенная. Гарантии того, что Виктор Орбан и его партия "Фидес" проиграют парламентские выборы, нет до сих пор. Но то, что венгерский премьер сделал большой шаг к поражению – неоспоримо.

В минувшие выходные на улицы вышли более 100 тысяч человек – невероятное количество как для марша в защиту прав меньшинств. Но большинство пошли не только и не столько за ценности прайда, а для того, чтобы показать Орбану, что он теряет власть.

В правительстве Венгрии осознают, что это серьезный кризис.

О том, что же на самом деле произошло в Будапеште, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Орбан проиграл "геям и украинцам". Как запрет прайда объединил Будапешт против власти Венгрии. Далее – краткое ее изложение.

Для начала стоит напомнить, что Венгрия не всегда была такой антилиберальной, как мы привыкли видеть ее при премьерстве Орбана.

Прайды в Будапеште проводят еще с 1990-х. Нынешний был 30-м, юбилейным.

Да и сам Виктор Орбан более 30 лет назад начинал карьеру политика как либерал и создал свою партию "Фидес" как либеральное объединение. Однако впоследствии Орбан понял, что в Венгрии выгоднее быть консерватором, и развернул идеологию своей партии на противоположную – вплоть до введения в конституцию Венгрии поправок, которые в Брюсселе считают гомофобными.

В 2025 году правящая партия Венгрии снова внесла изменения в конституцию, которые установили политику "защиты детей от ЛГБТ".

В том, что запретят также прайд, не было сомнения изначально. Собственно, для этого конституцию и меняли. Венгерский премьер имел целью превратить этот запрет на свой пиар – мол, он спасает нацию от ЛГБТ-пропаганды.

Однако вместо триумфа это стало имиджевой катастрофой для Орбана.

Во-первых, это создало медийную картинку: указания власти в Венгрии уже не воспринимают всерьез.

Во-вторых, перестали работать не только указания, но и угрозы. Более того, угрозы карательными мерами превратились в тему для шуток. "Давайте поблагодарим полицию за наши замечательные фото с AI-камер, которые они сделали", – обращался к митингующим со сцены Гергей Карачонь.

Диктатор перестал быть страшным и стал смешным – а это известный признак падения режима.

И, наконец, в-третьих. Орбан превратил прайд в протест против себя. Абсолютное большинство участников до сих пор не ходили на события по защите прав ЛГБТ. А сейчас вышли, потому что их протест направлен против режима Орбана в целом.

Венгерская власть, столкнувшись с негативной тенденцией, начала искать выход из имиджевого кризиса, перебирая варианты – от замалчивания до попыток связать рекордную демонстрацию поддержки ЛГБТ+ с Украиной (любимый ход Орбана в последнее время). Но пока – без успеха.

В конце концов правительство остановилось на таком варианте: прайд действительно был массовым, но произошло это из-за того, что его поддержали все оппозиционные партии, включая основного противника Орбана, Петера Мадяра. А значит, мол, вся оппозиция Венгрии – сторонники геев.

Это объяснение имеет недостаток: оно является очевидно ложным. Потому что как раз Петер Мадяр, которого Орбан больше всего хотел "уколоть", стал единственным из оппозиционных лидеров, кто не пришел на прайд, понимая, что это будет использовано как повод для атаки для него.

Мадяр вообще в последние месяцы эффективно обходит политические ловушки, которые расставляет власть, и на каждом крупном событии или теме в Венгрии только набирает рейтинг. Это произошло и на этот раз.

Венгерские политологи сходятся на том, что у правительства нет стратегии защиты. Не имеет контраргументов в ситуации, когда лично Орбан объединяет в противостоянии против себя такое количество людей, что это становится невозможно скрывать.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Орбан проиграл "геям и украинцам". Как запрет прайда объединил Будапешт против власти Венгрии.