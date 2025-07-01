Азербайджан розслідуватиме смерть своїх громадян внаслідок насильства силовиків РФ

Генеральний прокурор Азербайджану відкрив кримінальне провадження за фактом катування та умисного вбивства з особливою жорстокістю громадян країни та осіб азербайджанської національності на території РФ.

Про це йдеться у заяві Генпрокуратури Азербайджану, повідомляє "Європейська правда".

Справа відкрита за фактом катування та умисного вбивства двох осіб з особливою жорстокістю співробітниками російських правоохоронних органів.

Азербайджанські слідчі встановили, що були затримані громадяни Азербайджанської Республіки та особи азербайджанської національності, які проживають за різними адресами в Єкатеринбурзі.

За даними Генпрокуратури, затримані "були практично безпорадні і не могли захистити себе від ударів".

Вони "піддавалися тортурам і тяжким тілесним ушкодженням", їм завдавали ударів твердими, тупими предметами по різних частинах тіла як в процесі затримання, так і в транспортних засобах, в яких вони перевозилися, а також в адміністративних будівлях.

Як наслідок, у будівлі органів внутрішніх справ Єкатеринбурга був навмисно вбитий 60-річний громадянин Азербайджанської Республіки Гусейн Сафаров, а його брат Зієддін Сафаров помер внаслідок отриманих травм в службовому автомобілі, що належить російським силовикам.

Інші громадяни Азербайджану, які отримали травми під час слідчих дій, нараз проходять лікування на території РФ.

"Попереднє слідство доручено Слідчому управлінню Генеральної прокуратури, у кримінальній справі проводяться активні слідчі заходи шляхом створення слідчої групи", – зазначили в Генпрокуратурі.

Нещодавно між Баку і Москвою розгорівся скандал після того, як в Єкатеринбурзі затримали понад 50 вихідців з Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.

Азербайджанська влада публічно виступила з критикою Росії.

Удень у понеділок в Азербайджані заявили про затримання двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям в пропагандистському агентстві Sputnik Азербайджан.

Згодом стало відомо, що затриманими є виконавчий директор Sputnik Азербайджан Ігор Картавих і шеф-редактор Євгеній Бєлоусов.