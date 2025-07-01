Азербайджан будет расследовать смерть своих граждан в результате насилия силовиков РФ

Генеральный прокурор Азербайджана открыл уголовное производство по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью граждан страны и лиц азербайджанской национальности на территории РФ.

Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана, сообщает "Европейская правда".

Дело открыто по факту пыток и умышленного убийства двух человек с особой жестокостью сотрудниками российских правоохранительных органов.

Азербайджанские следователи установили, что были задержаны граждане Азербайджанской Республики и лица азербайджанской национальности, проживающие по разным адресам в Екатеринбурге.

По данным Генпрокуратуры, задержанные "были практически беспомощны и не могли защитить себя от ударов".

Они "подвергались пыткам и тяжким телесным повреждениям", им наносили удары твердыми, тупыми предметами по различным частям тела как в процессе задержания, так и в транспортных средствах, в которых они перевозились, а также в административных зданиях.

Как следствие, в здании органов внутренних дел в Екатеринбурге был умышленно убит 60-летний гражданин Азербайджанской Республики Гусейн Сафаров, а его брат Зиеддин Сафаров скончался в результате полученных травм в служебном автомобиле, принадлежащем российским силовикам.

Другие граждане Азербайджана, получившие травмы во время следственных действий, в настоящее время проходят лечение на территории РФ.

"Предварительное следствие поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры, по уголовному делу проводятся активные следственные мероприятия путем создания следственной группы", – отметили в Генпрокуратуре.

Недавно между Баку и Москвой разгорелся скандал после того, как в Екатеринбурге задержали более 50 выходцев из Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.

Азербайджанские власти публично выступили с критикой России.

Днем в понедельник в Азербайджане заявили о задержании двух агентов российской ФСБ, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве Sputnik Азербайджан.

Впоследствии стало известно, что задержанными являются исполнительный директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.