Чому загострився конфлікт Азербайджану з РФ і що це змінює для України

Між Росією та Азербайджаном відбувається безпрецедентне загострення відносин. Вже зараз можна казати, що нинішня криза виявилась набагато глибшою, аніж минулого року, коли російські військові збили літак "Азербайджанських авіаліній".

Старт нинішній кризі дало затримання в Єкатеринбурзі понад 50 вихідців з Азербайджану, нібито – за нерозкритою кримінальною справою. Проте обставини цього затримання стали шоком для Баку – й там не стали мовчати.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів редактору "Європейської правди" Юрію Панченку про деталі конфлікту, його можливі наслідки і загалом про зміну настроїв в Азербайджані. Його відповіді – в матеріалі Азербайджан вступає у "війну" з РФ: чому виник і що змінює конфлікт між країнами. Далі – основні тези експерта.

Затримання у Єкатеринбурзі, що дали старт нинішній кризі у відносинах між Азербайджаном та Росією, випадковістю точно не були.

В РФ свідомо розраховували завдати дошкульного та болючого удару по гідності азербайджанців.

Як наслідок, азербайджанські експерти сприймають це побиття та подальші погроми навіть гостріше, ніж минулорічний інцидент зі збиттям літака. Тоді була образа, а зараз – гнів і обурення. Це різні модальності.

Навіщо РФ це загострення?

Росію починає турбувати фактор президента США Дональда Трампа. Добрі відносини Трампа з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом дає вагомі підстави сподіватися, що для Баку ера напівізоляції закінчується.

І саме тому, на мій погляд, було завдання спровокувати Азербайджан на необдумані дії, щоб поставити під сумнів новий регіональний статус цієї країни.

І хоча реакція Баку була дуже гостра, схоже, що спровокувати на ті дії, які хотілося, на якусь необдуману реакцію, у Росії не вийшло.

Проте ситуація ще у розвитку. Арешт Азербайджаном агентів ФСБ може стати червоною лінією для РФ. Адже для Путіна це щось особисте. Такий демонстративний арешт – це гучний ляпас РФ.

На цьому етапі, я думаю, швидше варто очікувати спроб дестабілізувати ситуацію в прикордонних районах.

Плюс я не виключаю, що далі будуть азербайджанські погроми в Росії.

Можливо, будуть намагатися дошкульно щось зробити персонально стосовно Алієва.

Якщо конфлікт з РФ перейде у гарячу фазу (це малоймовірно, але виключати такий сценарій все ж не варто), в Азербайджані розраховують, що Туреччина все ж вступиться за них, хоча й повільно і недостатньо. А можливо, і невчасно.

Проігнорувати цей конфлікт президент Ердоган не зможе.

В Росії розуміють, що у разі конфлікту Туреччина буде вимушена втрутитися. І це саме по собі є запобіжником.

В Азербайджані змінюються настрої щодо РФ.

Віднедавна вперше в подачі азербайджанських ЗМІ прозвучало, що Путін – агресор. І що важливо, це було ще до нинішнього загострення.

Наскільки я розумію, на тлі іранського провалу в Баку вже було відчуття, що відносини погіршуються. Вони вже підозрювали, що щось буде, але не знали, з якого боку чекати проблем.

Невипадково тепер азербайджанці активно проговорюють можливість створення турецької військової бази на території їхньої країни.

Що це змінює для України?

Тепер азербайджанці набагато частіше згадують про те, що Україна в найтяжчі для Азербайджану часи стояла поруч.

Проукраїнська риторика значна зросла і на експертному рівні, і в медіа.

Також значно побільшало згадок про Україну в позитивному сенсі, як про жертву агресії, і про Росію як агресора.

Більше пояснень від Сергія Данилова – у матеріалі Азербайджан вступає у "війну" з РФ: чому виник і що змінює конфлікт між країнами.