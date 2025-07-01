Почему обострился конфликт Азербайджана с РФ и что это меняет для Украины

Между Россией и Азербайджаном происходит беспрецедентное обострение отношений. Уже сейчас можно говорить, что нынешний кризис оказался гораздо глубже, чем в прошлом году, когда российские военные сбили самолет "Азербайджанских авиалиний".

Старт нынешнему кризису дало задержание в Екатеринбурге более 50 выходцев из Азербайджана, якобы – по нераскрытому уголовному делу. Однако обстоятельства этого задержания стали шоком для Баку – и там не стали молчать.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал редактору "Европейской правды" Юрию Панченко о деталях конфликта, его возможных последствиях и в целом об изменении настроений в Азербайджане. Его ответы – в материале Азербайджан вступает в "войну" с РФ: почему возник и что меняет конфликт между странами. Далее – основные тезисы эксперта.

Задержания в Екатеринбурге, давшие старт нынешнему кризису в отношениях между Азербайджаном и Россией, случайностью точно не были.

В РФ сознательно рассчитывали нанести чувствительный и болезненный удар по достоинству азербайджанцев.

Как следствие, азербайджанские эксперты воспринимают это избиение и последующие погромы даже острее, чем прошлогодний инцидент со сбиванием самолета. Тогда была обида, а сейчас – гнев и возмущение. Это разные модальности.

Зачем РФ это обострение?

Россию начинает беспокоить фактор президента США Дональда Трампа. Хорошие отношения Трампа с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом дает веские основания надеяться, что для Баку эра полуизоляции заканчивается.

И именно поэтому, на мой взгляд, была задача спровоцировать Азербайджан на необдуманные действия, чтобы поставить под сомнение новый региональный статус этой страны.

И хотя реакция Баку была очень острая, похоже, что спровоцировать на те действия, которые хотелось, на какую-то необдуманную реакцию, у России не получилось.

Однако ситуация еще в развитии. Арест Азербайджаном агентов ФСБ может стать красной линией для РФ. Ведь для Путина это что-то личное. Такой демонстративный арест – это громкая пощечина РФ.

На этом этапе, я думаю, скорее стоит ожидать попыток дестабилизировать ситуацию в приграничных районах.

Плюс я не исключаю, что дальше будут азербайджанские погромы в России.

Возможно, будут пытаться чувствительно что-то сделать персонально по отношению к Алиеву.

Если конфликт с РФ перейдет в горячую фазу (это маловероятно, но исключать такой сценарий все же не стоит), в Азербайджане рассчитывают, что Турция все же вступится за них, хотя и медленно и недостаточно. А возможно, и не вовремя.

Проигнорировать этот конфликт президент Эрдоган не сможет.

В России понимают, что в случае конфликта Турция будет вынуждена вмешаться. И это само по себе является предохранителем.

В Азербайджане меняются настроения в отношении РФ.

С недавних пор впервые в подаче азербайджанских СМИ прозвучало, что Путин – агрессор. И что важно, это было еще до нынешнего обострения.

Насколько я понимаю, на фоне иранского провала в Баку уже было ощущение, что отношения ухудшаются. Они уже подозревали, что что-то будет, но не знали, с какой стороны ждать проблем.

Неслучайно теперь азербайджанцы активно проговаривают возможность создания турецкой военной базы на территории их страны.

Что это меняет для Украины?

Теперь азербайджанцы гораздо чаще вспоминают о том, что Украина в самые тяжелые для Азербайджана времена стояла рядом.

Проукраинская риторика значительно выросла и на экспертном уровне, и в медиа.

Также значительно увеличилось упоминаний об Украине в положительном смысле, как о жертве агрессии, и о России как агрессоре.

Больше объяснений от Сергея Данилова – в материале Азербайджан вступает в "войну" с РФ: почему возник и что меняет конфликт между странами.