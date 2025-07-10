Президент Чехії на конференції з відбудови України у Римі запропонує свій план

Президент Чехії Петр Павел, який разом з низкою лідерів бере участь у черговій конференції з питань відновлення України у Римі, презентує там план з повоєнної відбудови.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Петер Павел презентує у Римі план повоєнної відбудови, що фокусується на тому, як стабілізувати й модернізувати економіку України, залучити інвестиції, заохотити до повернення українців за кордоном та прискорити євроінтеграцію України.

У президентській адміністрації зазначили, що план покликаний допомогти партнерам України узгодити свою допомогу в цій сфері так, забезпечити максимальний ефект.

У березні 2025 року МЗС Чехії анонсувало підтримку для чеських компаній з фондів ЄС у розмірі 188 млн євро на участь у проєктах відбудови України, у тому числі модернізації шести лікарень.

Конференція з питань відновлення України у Римі розпочинається у четвер 10 липня та об’єднає посадовців багатьох країн, представників міжнародних організацій та інвесторів.

Нагадаємо, Європарламент закликав ЄС конфіскувати заморожені активи РФ для оборони і відбудови України.

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