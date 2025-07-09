Європарламент закликав ЄС конфіскувати заморожені активи РФ для оборони і відбудови України

Європейський парламент закликав держави ЄС до конфіскації заморожених російських державних активів, для спрямування цих коштів на оборону та відбудову України.

Про це йдеться у резолюції "Щодо людських втрат внаслідок загарбницької війни Росії проти України та нагальної необхідності припинення російської агресії: ситуація з незаконно утримуваними цивільними особами й військовополоненими та постійні бомбардування цивільного населення", затвердженій Європарламентом 9 липня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Європарламент наголосив, що заморожені державні активи РФ повинні бути конфісковані та використані для оборони України від російської агресії і для відбудови.

"Європарламент підтверджує свою переконаність, що Росія має компенсувати величезні збитки, завдані Україні, і тому закликає до конфіскації російських державних активів, заморожених у рамках санкцій ЄС або іншими способами, для підтримки оборони й відновлення України", – йдеться у тексті резолюції, який є в розпорядженні "ЄвроПравди".

Документ також наголошує, що для конфіскації росактивів "існують різні юридичні шляхи".

"Бездіяльність є неприпустимою помилкою з боку європейських урядів", – переконані європейські депутати.

Як повідомляла "Європейська правда", наразі в Брюсселі терміново шукають способи покрити дефіцит бюджету України в розмірі до 19 млрд доларів у наступному році, зокрема, як варіант розглядається і використання заморожених у Європі активів Росії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів України використати заморожені російські активи для закупівлі зброї для України та її відбудови.

У 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів. Євросоюз загалом має перерахувати 18,1 млрд євро у межах цього механізму.