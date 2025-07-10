Президент Чехии на конференции по восстановлению Украины в Риме предложит свой план

Президент Чехии Петр Павел, который вместе с рядом лидеров участвует в очередной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме, представит там план послевоенного восстановления.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Петер Павел представит в Риме план послевоенного восстановления, который фокусируется на том, как стабилизировать и модернизировать экономику Украины, привлечь инвестиции, поощрить возвращение украинцев из-за границы и ускорить евроинтеграцию Украины.

В президентской администрации отметили, что план призван помочь партнерам Украины согласовать свою помощь в этой сфере так, чтобы обеспечить максимальный эффект.

В марте 2025 года МИД Чехии анонсировало поддержку для чешских компаний из фондов ЕС в размере 188 млн евро на участие в проектах восстановления Украины, в том числе модернизации шести больниц.

Конференция по вопросам восстановления Украины в Риме начинается в четверг, 10 июля, и объединит чиновников многих стран, представителей международных организаций и инвесторов.

Напомним, Европарламент призвал ЕС конфисковать замороженные активы РФ для обороны и восстановления Украины.

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