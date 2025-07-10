Зеленський у Римі просив партнерів відновлювати Україну з "планом Маршалла"

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів створити коаліцію з відновлення та дотримуватись у відбудові України підходу у стилі "плану Маршалла".

Про це він сказав на Конференції з питань відновлення України у Римі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський заявив присутнім на конференції партнерам, що "нам зараз потрібно створити коаліцію для відновлення".

"Нехай це стане моментом, коли ми почнемо. Ми знаємо, що зруйнувала Росія, і ми знаємо, що потрібно для відновлення України, українського народу, нашого життя", – сказав президент.

Він додав, що для цього потрібні системні підходи та коаліція з чітким керівництвом, країни та компанії, які зможуть залучати інших.

"Нам також потрібен чіткий план відновлення. Згадайте роль "плану Маршалла" у відновленні та трансформації Європи. Саме тому Європа так довго насолоджувалася миром і економічним зростанням. А зараз ми маємо реальну можливість започаткувати нову хвилю прогресу. Нам потрібен підхід у стилі "плану Маршалла", і ми повинні розробити його разом", – сказав Зеленський.

Президент додав, що відновлення України – "це не лише справа нашої країни, це також справа ваших країн".

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