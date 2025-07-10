Зеленский в Риме просил партнеров восстанавливать Украину с "планом Маршалла"

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров создать коалицию по восстановлению и придерживаться в восстановлении Украины подхода в стиле "плана Маршалла".

Об этом он сказал на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский заявил присутствующим на конференции партнерам, что "нам сейчас нужно создать коалицию для восстановления".

"Пусть это станет моментом, когда мы начнем. Мы знаем, что разрушила Россия, и мы знаем, что нужно для восстановления Украины, украинского народа, нашей жизни", – сказал президент.

Он добавил, что для этого нужны системные подходы и коалиция с четким руководством, страны и компании, которые смогут привлекать других.

"Нам также нужен четкий план восстановления. Вспомните роль "плана Маршалла" в восстановлении и трансформации Европы. Именно поэтому Европа так долго наслаждалась миром и экономическим ростом. А сейчас мы имеем реальную возможность начать новую волну прогресса. Нам нужен подход в стиле "плана Маршалла", и мы должны разработать его вместе", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что восстановление Украины – "это не только дело нашей страны, это также дело ваших стран".

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