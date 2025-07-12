Польща активізувала авіацію і системи ППО через масований удар РФ по Україні

В ніч на суботу, 12 липня, Польща піднімала авіацію у зв’язку з масованим російським ударом по Україні, а також привела до повної бойової готовності системи протиповітряної оборони.

Про це йдеться в заяві Оперативного командування ЗС Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено в повідомленні, через активність російської стратегічної авіації, яка завдавала ударів по об’єктах, зокрема, на заході України, "розпочалися операції польської та союзної авіації в польському повітряному просторі".

"Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування ЗС РП задіяло наявні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Були підняті чергові винищувальні пари, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідування доведені до найвищої бойової готовності", – зазначили в командуванні.

Мета заходів – забезпечення безпеки на територіях, що межують із українськими районами, де є загроза російських ударів, додали польські військові.

В командуванні підкреслили, що стежили за ситуацією, сили та засоби лишались в повній готовності до негайного реагування.

У ніч на 12 липня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, пролунали вибухи.

Близько четвертої ранку 12 липня під час масованої атаки дронів у Львові зафіксували влучання російського БПЛА.