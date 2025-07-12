Польша активизировала авиацию и системы ПВО из-за массированного удара РФ по Украине

В ночь на субботу, 12 июля, Польша подняла авиацию в связи с массированным российским ударом по Украине, а также привела в полную боевую готовность системы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования ВС Польши, сообщает "Европейская правда".

Как указано в сообщении, из-за активности российской стратегической авиации, которая наносила удары по объектам, в частности, на западе Украины, "начались операции польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве".

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование ВС РП задействовало имеющиеся силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Были подняты дежурные истребительные пары, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного разведывания приведены в высшую боевую готовность", – отметили в командовании.

Цель мер – обеспечение безопасности на территориях, граничащих с украинскими районами, где есть угроза российских ударов, добавили польские военные.

В командовании подчеркнули, что следили за ситуацией, силы и средства оставались в полной готовности к немедленному реагированию.

В ночь на 12 июля российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Во многих регионах, в частности в столице, прогремели взрывы.

Около четвертого утра 12 июля во время массированной атаки дронов во Львове зафиксировали попадание российского БПЛА.