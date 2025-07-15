"Виграти війну та зберегти стійкість, яка в Україні крихка як ніколи": нотатки з URC у Римі

Настав час говорити про певну зміну формату Ukraine Recovery Conference (URC).

Конференція з питань відновлення 2025 року показала, що захід приділяє недостатньо уваги на дійсно важливі для України питання.

Про те, що означає для України ця конференція і що потрібно зробити, щоб вона приносила більше користі, читайте в статті провідної експертки Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександри Бетлій Час для війни та реформ. Чому Україна має змінити формат "конференцій з відновлення". Далі – стислий її виклад.

Спершу про те, що таке (або чим має бути) URC для України.

Це – важлива дата підбиття підсумків, під яку в Україні часом підганяють щось "величне" (ухвалення правильних рішень, законів тощо), чи домовляються про підписання важливих міжнародних домовленостей чи меморандумів. При цьому, йдеться не лише про міжурядові домовленості, а й про бізнес та громади.

Це – символ солідарності інших у допомозі Україні.

Це – місце мережування між партнерами з різних держав, але й також між українськими гравцями, як-то бізнесом, громадянським суспільством.

Це – можливість почути один одного. URC починалася як місце, де відбуваються численні панельні дискусії; а цього року до них додали ще й воркшопи, тренінги тощо.

На URC-2025 у Римі підписали низку угод, меморандумів, тощо.

Уряд та громади справді доклали значних зусиль, щоби підготувати і потім в одному місці підписати всі документи з партнерами з різних держав, тож така конференція, напевно, є важливою та потрібною для України.

Найбільші публічно оголошені у Римі суми від ЄС – це кошти в межах допомоги, які і до того були передбачені для України за інструментами Ukraine Facility та ERA. При цьому і урядовці, і європейські партнери "забули" сказати, що з програмою Ukraine Facility ми мали б отримати більше коштів, якби уряд з парламентом вчасно виконали всі індикатори Плану України, тобто провели необхідні реформи.

На конференції у Римі відбувалось дуже багато різних подій, але можливість почути один одного була меншою, ніж зазвичай.

Проблеми зі впровадженням окремих реформ у панельних дискусіях намагалися не помічати. Конференція, у назві якої донедавна було слово "реформи" (раніше називалася Ukraine Reform Conference), лишила поза увагою питання призначення керівника Бюро економічної безпеки, а в останній день до цього додалися ще й обшуки у Віталія Шабуніна.

На жаль, темпи та вчасність виконання зобов’язань останнім часом справді знизилась, про що ми говоримо під час щомісячних моніторингів в межах консорціуму RRR4U. Причому часто не йдеться про складність змін, а радше про брак політичної волі їх впроваджувати.

І це – реальна проблема, бо люди повертатимуться після війни лише в сильну державу з прозорими правилами, стійкими інституціями та захистом прав власності.

А URC, яка починалася як конференція з питань реформ – має повернути собі роль важливої події і на цьому полі. На конференції у Римі ця роль була значно послаблена.

Більш того, важливо більш предметно обговорювати не тільки реформи, а й оборонку.

На конференції часто не відчувалось розуміння нагальності такої військової та фінансової допомоги, яка дала би Україні змогу виграти війну.

Тому я погоджуюсь з колегами, хто каже, що конференцію варто перейменувати, щоби змінити цей наратив. Можливо варто назвати її "Ukraine Resilience Conference" або навіть "Ukraine Resilence and Defence Conference"?

Бо як інакше додати відчуття нагальності потреб виграти війну та зберегти стійкість, яка сьогодні в України як ніколи крихка.

Докладніше – в матеріалі Олександри Бетлій Час для війни та реформ. Чому Україна має змінити формат "конференцій з відновлення".