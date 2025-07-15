"Выиграть войну и сохранить устойчивость, которая в Украине хрупкая как никогда": заметки с URC

Пришло время говорить об определенном изменении формата Ukraine Recovery Conference (URC).

Конференция по вопросам восстановления 2025 года показала, что мероприятие уделяет недостаточно внимания действительно важным для Украины вопросам.

О том, что означает для Украины эта конференция и что нужно сделать, чтобы она приносила больше пользы, читайте в статье ведущего эксперта Института экономических исследований и политических консультаций Александры Бетлий Время войны и реформ. Почему Украина должна изменить формат "конференций по восстановлению". Далее – краткое ее изложение.

Сначала о том, что такое (или чем должен быть) URC для Украины.

Это – важная дата подведения итогов, под которую в Украине иногда подгоняют что-то "величественное" (принятие правильных решений, законов и т.д.), или договариваются о подписании важных международных договоренностей или меморандумов. При этом, речь идет не только о межправительственных договоренностях, но и о бизнесе и громадах.

Это – символ солидарности других в помощи Украине.

Это – место сетевого взаимодействия между партнерами из разных государств, но и также между украинскими игроками, такими как бизнес, гражданское общество.

Это – возможность услышать друг друга. URC начиналась как место, где проходят многочисленные панельные дискуссии; а в этом году к ним добавили еще и воркшопы, тренинги и тому подобное.

На URC-2025 в Риме подписали ряд соглашений, меморандумов и т.д.

Правительство и громады действительно приложили значительные усилия, чтобы подготовить и затем в одном месте подписать все документы с партнерами из разных стран, поэтому такая конференция, наверное, является важной и нужной для Украины.

Самые большие публично объявленные в Риме суммы от ЕС – это средства в рамках помощи, которые и до того были предусмотрены для Украины по инструментам Ukraine Facility и ERA. При этом и чиновники, и европейские партнеры "забыли" сказать, что с программой Ukraine Facility мы должны были бы получить больше средств, если бы правительство с парламентом вовремя выполнили все индикаторы Плана Украины, то есть провели необходимые реформы.

На конференции в Риме происходило очень много разных событий, но возможность услышать друг друга была меньше, чем обычно.

Проблемы с внедрением отдельных реформ в панельных дискуссиях старались не замечать. Конференция, в названии которой до недавнего времени было слово "реформы" (раньше называлась Ukraine Reform Conference), оставила без внимания вопрос назначения руководителя Бюро экономической безопасности, а в последний день к этому добавились еще и обыски у Виталия Шабунина.

К сожалению, темпы и своевременность выполнения обязательств в последнее время действительно снизилась, о чем мы говорим во время ежемесячных мониторингов в рамках консорциума RRR4U. Причем часто речь идет не о сложности изменений, а скорее о нехватке политической воли их внедрять.

И это – реальная проблема, потому что люди будут возвращаться после войны только в сильное государство с прозрачными правилами, устойчивыми институтами и защитой прав собственности.

А URC, которая начиналась как конференция по вопросам реформ – должна вернуть себе роль важного события и на этом поле. На конференции в Риме эта роль была значительно ослаблена.

Более того, важно более предметно обсуждать не только реформы, но и оборонку.

На конференции часто не ощущалось понимание неотложности такой военной и финансовой помощи, которая дала бы Украине возможность выиграть войну.

Поэтому я согласна с коллегами, которые говорят, что конференцию стоит переименовать, чтобы изменить этот нарратив. Возможно, стоит назвать ее "Ukraine Resilience Conference" или даже "Ukraine Resilence and Defence Conference"?

Потому что как иначе добавить ощущение неотложности потребностей выиграть войну и сохранить устойчивость, которая сегодня у Украины как никогда хрупкая.

Подробнее – в материале Александры Бетлий Время войны и реформ. Почему Украина должна изменить формат "конференций по восстановлению".