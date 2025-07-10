Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок доходів з росактивів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала від Європейського Союзу ще 1 млрд євро за рахунок російських заморожених активів.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

У четвер, 10 липня, Шмигаль заявив, що Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

"Започаткована нами разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передано більше $18,5 млрд за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та "швидку відбудову", – зазначив він.

Український прем’єр наголосив, що ініціатива ERA дає хороший результат.

Зазначимо, цього ж дня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про продовження підтримки України та про надання наступних траншів допомоги.

Зокрема, вона анонсувала 1 млрд євро макрофінансової підтримки, а також оголосила про виплату 3 млрд євро за програмою Ukraine facility.

У червні Україна отримала від Європейського Союзу ще 1 млрд євро за рахунок російських заморожених активів.