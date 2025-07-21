Як Балкани стали базою для підготовки Росією бойовиків

28 вересня у Молдові пройдуть парламентські вибори, через які у РФ розраховують повернути Кишинів до своєї зони впливу.

Минулорічні вибори президента та конституційний референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу пройшли в умовах безпрецедентного російського втручання.

Як виявилося, для організації масових заворушень навіть спеціально готували людей у двох балканських країнах: Сербії, а також у Боснії і Герцеговині.

І хоча найгіршого тоді вдалося уникнути, крапка в цій історії ще не поставлена.

Про те, як Росія готує агентів прямої дії для заворушень у Молдові, читайте в статті редакторки порталу "Балканський оглядач" Наталі Іщенко Школа проросійських диверсантів: як готували переворот у Молдові і до чого тут Балкани. Далі – стислий її виклад.

17 жовтня 2024 року, за три дні до голосування на президентських виборах правоохоронці Молдови заявили про викриття і запобігання спробі дестабілізації ситуації в країні. Тоді провели десятки обшуків, виявили понад сто осіб, спеціально навчених для цієї місії.

Служба розвідки та безпеки Молдови (SIS) повідомила, що проросійський олігарх Ілан Шор фінансував поїздки молдовських громадян до Москви для навчання тактиці протестів.

Деяких "учнів" відбирали для поглибленої підготовки на Балканах (а точніше – у Боснії і Герцеговині (БіГ) та Сербії), де інструктори, пов'язані з "Вагнером" та близькими до ПВК структурами, навчали їх психології мас, використанню зброї, виготовленню вибухових пристроїв, роботі з дронами.

Понад те, інформація про балканський слід гібридної загрози для Молдови незабаром отримала підтвердження в Сербії, а також в Боснії і Герцеговині.

Якщо в Сербії виявили реальний тренувальний табір поблизу села Раденка, то в Боснії і Герцеговині, а точніше – в її ентитеті Республіці Сербській, виявили місце проведення теоретичної частини навчань. Заняття стосувалися тем, пов'язаних з організацією та розгоном демонстрацій.

Боснійські спецслужби навіть заарештували росіянина Александра Безруковного за підозрою у причетності до організації тренувальних центрів.

Арешт Безруковного відбувся на підставі ордера, виданого польськими правоохоронцями через Інтерпол. Поляки розшукували Безруковного за причетність до підготовки диверсій.

Тим часом у Молдові продовжується слідство у справі щодо спроб дестабілізації країни під час виборів минулого року.

У квітні 2025 року Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ Молдови (PCCOCS) висунула обвинувачення чоловіку та двом жінкам, які брали участь у навчанні в Боснії і Герцеговині та Сербії. Восени минулого року їх затримали на кордоні з дронами, обладнанням для скидання вибухівки та інструкціями з виготовлення вибухових речовин.

А свіже розслідування, проведене спільно BIRN та молдовським CU SENS, розкрило нові подробиці справи.

За словами молдованина Максима Рошки, який сам проходив навчання на Балканах і тепер є свідком обвинувачення, "курсантам" обіцяли 300-500 доларів за 10 днів, виплати здійснювались криптовалютою.

Рошка розповів, що його завербував Анатолій Призенко – молдовський бізнесмен, раніше вже відомий участю в російській спецоперації у Франції.

В кінці 2023 року "підприємець" залучив громадян Молдови для нанесення зірок Давида на будинки у французькій столиці.

Що стосується Призенка, то в грудні 2024 року Європейський Союз включив його до санкційного списку за причетність до "дестабілізуючих дій" Росії за кордоном. 12 лютого 2025 року бізнесмен-агент був затриманий у Кишиневі. Його звинуватили у співучасті у справі про підготовку масових заворушень.

Наразі розслідування все ще триває, Молдова встановлює все коло осіб.

Тож створена за участю російських спецслужб мережа залишається активною.

Докладніше – в матеріалі Наталі Іщенко Школа проросійських диверсантів: як готували переворот у Молдові і до чого тут Балкани.