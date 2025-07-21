Как Балканы стали базой для подготовки Россией боевиков

28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы, через которые в РФ рассчитывают вернуть Кишинев в свою зону влияния.

Прошлогодние выборы президента и конституционный референдум по вступлению страны в Европейский Союз прошли в условиях беспрецедентного российского вмешательства.

Как оказалось, для организации массовых беспорядков даже специально готовили людей в двух балканских странах: Сербии, а также в Боснии и Герцеговине.

И хотя худшего тогда удалось избежать, точка в этой истории еще не поставлена.

О том, как Россия готовит агентов прямого действия для беспорядков в Молдове, читайте в статье редактора портала "Балканский обозреватель" Натальи Ищенко Школа пророссийских диверсантов: как готовили переворот в Молдове и при чем здесь Балканы. Далее – краткое ее изложение.

17 октября 2024 года, за три дня до голосования на президентских выборах правоохранители Молдовы заявили о разоблачении и предотвращении попытки дестабилизации ситуации в стране. Тогда провели десятки обысков, обнаружили более ста человек, специально обученных для этой миссии.

Служба разведки и безопасности Молдовы (SIS) сообщила, что пророссийский олигарх Илан Шор финансировал поездки молдавских граждан в Москву для обучения тактике протестов.

Некоторых "учеников" отбирали для углубленной подготовки на Балканах (а точнее – в Боснии и Герцеговине (БиГ) и Сербии), где инструкторы, связанные с "Вагнером" и близкими к ЧВК структурами, обучали их психологии масс, использованию оружия, изготовлению взрывных устройств, работе с дронами.

Более того, информация о балканском следе гибридной угрозы для Молдовы вскоре получила подтверждение в Сербии, а также в Боснии и Герцеговине.

Если в Сербии обнаружили реальный тренировочный лагерь вблизи села Раденка, то в Боснии и Герцеговине, а точнее – в ее энтитете Республике Сербской, обнаружили место проведения теоретической части учений. Занятия касались тем, связанных с организацией и разгоном демонстраций.

Боснийские спецслужбы даже арестовали россиянина Александра Безруковного по подозрению в причастности к организации тренировочных центров.

Арест Безруковного состоялся на основании ордера, выданного польскими правоохранителями через Интерпол. Поляки разыскивали Безруковного за причастность к подготовке диверсий.

Тем временем в Молдове продолжается следствие по делу о попытках дестабилизации страны во время выборов прошлого года.

В апреле 2025 года Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особых дел Молдовы (PCCOCS) предъявила обвинения мужчине и двум женщинам, которые участвовали в обучении в Боснии и Герцеговине и Сербии. Осенью прошлого года их задержали на границе с дронами, оборудованием для сброса взрывчатки и инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.

А свежее расследование, проведенное совместно BIRN и молдавским CU SENS, раскрыло новые подробности дела.

По словам молдаванина Максима Рошки, который сам проходил обучение на Балканах и теперь является свидетелем обвинения, "курсантам" обещали 300-500 долларов за 10 дней, выплаты осуществлялись криптовалютой.

Рошка рассказал, что его завербовал Анатолий Призенко – молдавский бизнесмен, ранее уже известный участием в российской спецоперации во Франции.

В конце 2023 года "предприниматель" привлек граждан Молдовы для нанесения звезд Давида на дома во французской столице.

Что касается Призенко, то в декабре 2024 года Европейский Союз включил его в санкционный список за причастность к "дестабилизирующим действиям" России за рубежом. 12 февраля 2025 года бизнесмен-агент был задержан в Кишиневе. Его обвинили в соучастии в деле о подготовке массовых беспорядков.

Сейчас расследование все еще продолжается, Молдова устанавливает весь круг лиц. Созданная при участии российских спецслужб сеть остается активной.

Подробнее – в материале Натальи Ищенко Школа пророссийских диверсантов: как готовили переворот в Молдове и при чем здесь Балканы.