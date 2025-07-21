Школа проросійських диверсантів: як готували переворот у Молдові і до чого тут Балкани

Все більше доказів того, що Росія не лише фінансувала опозицію, а й готувала диверсантів для дестабілізації Молдови. На фото - антивладний мітинг у Кишиневі, 20 жовтня 2024 року

Минулорічні вибори президента Молдови та конституційний референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу пройшли в умовах безпрецедентного російського втручання. Про це говорили не тільки політики та експерти, а й офіційні особи ЄС.

Йшлося не лише про брудні виборчі технології, підкуп голосів, дезінформаційні кампанії, а й про акції прямої дії. Метою було запобігти наближенню Молдови до ЄС.

Як виявилося, для цього була запланована ціла спецоперація, що мала на меті організацію масових заворушень у разі перемоги проєвропейського кандидата та позитивної відповіді на питання референдуму. А підготовку до цих заворушень проводили у двох балканських країнах: Сербії, а також у Боснії і Герцеговині.

Найгіршого тоді вдалося уникнути.

Але крапка в цій історії ще не поставлена.

Як тепер можна стверджувати, більша частина російської мережі уникла арешту. І цілком можливо – готується до нової спроби державного перевороту.

Адже така можливість може з'явитися вже незабаром – 28 вересня у Молдові пройдуть парламентські вибори, через які у РФ розраховують повернути Кишинів до своєї зони впливу.

Навчання з "Вагнером"

У жовтні минулого року, за три дні до голосування на президентських виборах правоохоронці Молдови заявили про викриття і запобігання спробі дестабілізації ситуації в країні. Було проведено десятки обшуків, виявлено понад сто осіб, спеціально навчених для цієї місії.

17 жовтня 2024 року Служба розвідки та безпеки Молдови (SIS) повідомила, що проросійський олігарх Ілан Шор фінансував поїздки молдовських громадян до Москви для навчання тактиці протестів.

Деяких "учнів" відбирали для поглибленої підготовки на Балканах (а точніше – у Боснії і Герцеговині та Сербії), де їх навчали психології мас, використанню зброї, виготовленню вибухових пристроїв, роботі з дронами.

Вчили молдован інструктори, пов'язані з "Вагнером" та близькими до ПВК структурами.

Після навчання "випускники" мали стати спеціалістами з організації демонстрацій та перетворення протестів на масові заворушення із зіткненнями з правоохоронцями.

Понад те, інформація про балканський слід гібридної загрози для Молдови незабаром отримала підтвердження.

Одночасно із заявою молдовських спецслужб, сербське Безпеково-інформаційне агентство (БІА) разом з поліцією та прокуратурою провело операцію, припинивши функціонування тренувального табору поблизу села Раденка.

Там виявили дрони, обладнання StarLink, радіостанції та вибухові речовини. Хоча офіційно про зв'язок з Молдовою не заявлялося, виглядало так, що, отримавши інформацію від молдовських колег по своїх каналах, сербські спецслужби вирішили проблему, не визнаючи її публічно.

Так само серйозно цю інформацію сприйняли і в БіГ. Втім, місцеве слідство дійшло висновку, що на території країни, а точніше – в її ентитеті Республіці Сербській, в приміщеннях поблизу міста Баня-Лука, проводилася теоретична частина навчань. Заняття стосувалися тем, пов'язаних з організацією та розгоном демонстрацій.

У відповідь у Республіці Сербській заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, а президент РС Мілорад Додік навіть поскаржився на звинувачення, що лунали з Молдови, Владіміру Путіну (а кому ж іще?).

Так виглядає табір підготовки диверсантів у Сербії. Фото BIRN

Перший затриманий

Втім, одного росіянина, якого підозрюють у причетності до організації тренувальних центрів, боснійські спецслужби все ж заарештували.

За даними медіа, Александра Безруковного, який вже тривалий час перебував під наглядом Агентства розвідки та безпеки Боснії і Герцеговини (OSA), затримали в листопаді 2024 року в той момент, коли він намагався втекти з Боснії і Герцеговини з іспанськими документами на руках.

Безруковного не було у списку з 11 осіб, яких спецслужби Молдови включили в список інструкторів у навчальних таборах для молдован у Боснії і Герцеговині та Сербії, але інформацію про те, що він був пов'язаний з цією групою, підтвердили органи безпеки БіГ.

Арешт Безруковного відбувся на підставі ордера, виданого польськими правоохоронцями через Інтерпол. Через деякий час його депортували до Польщі.

Поляки розшукували Безруковного за причетність до підготовки диверсій.

Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив на платформі X, що росіянина підозрюють у координації "актів саботажу" проти Польщі, США та інших союзників Польщі.

Розслідування, проведене польськими правоохоронцями та спецслужбами, стосувалося операцій іноземної розвідки в Польщі та інших країнах ЄС, спрямованих на пошкодження промислових об'єктів та критичної інфраструктури з використанням кур'єрських посилок із легкозаймистими матеріалами.

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк у дописі в соціальній мережі X тоді подякував Агентству розвідки та безпеки Боснії і Герцеговини за співпрацю у цій справі, наголосивши, що російській диверсійній мережі в Європі було завдано серйозного удару.

Професор оборони та безпеки з Сараєва Неджад Ахатович на початку нинішнього року підкреслив в інтерв’ю DW, що Безруковний був частиною мережі російських спецслужб, яка створила "логістичну базу для навчання та відправлення диверсантів до різних місць призначення".

За словами експерта, арешт та екстрадиція росіянина "перерізали один із логістичних коридорів" підривної діяльності, але залишається питання, скільки ще таких російських центрів існує в Європі.

Вербувальник із "французьким" слідом

Тим часом у Молдові продовжується слідство у справі щодо спроб дестабілізації країни під час виборів минулого року.

У квітні 2025 року Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ Молдови (PCCOCS) висунула обвинувачення чоловіку та двом жінкам, які брали участь у навчанні в Боснії і Герцеговині та Сербії. Восени минулого року їх затримали на кордоні з дронами, обладнанням для скидання вибухівки та інструкціями з виготовлення вибухових речовин.

А свіже розслідування, проведеного спільно BIRN та молдовським CU SENS, розкрило нові подробиці справи.

Молдованин Максим Рошка, який сам проходив навчання на Балканах, а тепер є свідком обвинувачення, підтвердив в інтерв’ю журналістам, що навчання громадян Молдови проходило в Боснії і Герцеговині (на території Республіки Сербської) та в Сербії.

"Курсанти" проходили військову, спортивну та психологічну підготовку, вчилися керувати дронами.

Під час вербування їм обіцяли 300-500 доларів за 10 днів, виплати здійснювались криптовалютою. Телефони та паспорти "курсанти" здавали перед початком навчання.

Рошка розповів, що його завербував Анатолій Призенко – молдовський бізнесмен, раніше вже відомий участю в російській спецоперації у Франції.

В кінці 2023 року "підприємець" залучив громадян Молдови для нанесення зірок Давида на будинки у французькій столиці.

До речі, тема Франції та Ізраїлю фігурує в справі не один раз. Так, у списку інструкторів, залучених до навчання молдован на Балканах, присутній болгарин, якого розшукують французькі прокурори у зв'язку з нанесенням червоних відбитків долонь на Меморіал жертвам Голокосту в Парижі у 2024 році.

Що стосується Призенка, то в грудні 2024 року Європейський Союз включив його до санкційного списку за причетність до "дестабілізуючих дій" Росії за кордоном. 12 лютого 2025 року бізнесмен-агент був затриманий у Кишиневі. Його звинуватили у співучасті у справі про підготовку масових заворушень.

За словами прокурора Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ Віталіє Кішки, Анатолій Призенко дійсно виконував роль вербувальника.

"Він відігравав роль, яку ми вважаємо досить важливою, а саме роль у виявленні, відборі та вербуванні нових членів груп. Тобто він їздив до тих самих воєнізованих навчальних центрів за межами країни. Ми вважаємо, що він мав вищу посаду порівняно з людьми, яких вербували та які безпосередньо проходили навчання", – зазначив Кішка в інтерв’ю журналістам.

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Наразі розслідування все ще триває, і прокурор наголошує, що вживають усіх необхідних заходів для встановлення інших молдован, які брали участь в організації навчання в таборах на Балканах.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, скільки всього людей пройшло підготовку в балканських центрах, Кішка зазначив: "Згідно з отриманими наразі доказами, це велика кількість людей. Але ми розуміємо або припускаємо, що їх було набагато більше, і на даний момент ми активно проводимо спеціальні слідчі та інші процесуальні заходи, щоб ідентифікувати та встановити все коло осіб. Тому ми розуміємо, що під час розслідування також з'являться нові імена, окрім тих, які ми встановили досі".

Тож створена за участю російських спецслужб мережа залишається активною.

І скоріш за все, готується діяти. В тому числі – на парламентських виборах у Молдові, які пройдуть у вересні і на яких Росія розраховує "скинути" прозахідний та дружній до України уряд.

Автор: Наталя Іщенко,

журналіст, редактор порталу "Балканський оглядач"