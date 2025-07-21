У G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ

Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ), під час яких було викрито підозрюваного агента РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві дипломатів.

Посли G7 зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою в злочинах.

"Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду", – йдеться в заяві.

Дипломати нагадали, що підтримують "прозорість, незалежні інституції та належне врядування" та цінують партнерські відносини в Україні "для спільної боротьби з корупцією".

Уранці в понеділок СБУ провела обшуки в низки співробітників Національного антикорупційного бюро в межах операції з "нейтралізації російського впливу на НАБУ".

У межах цих дій затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні економічної діяльності з Росією. Було також затримано співробітника центрального апарату НАБУ, підозрюваного у шпигунстві для російських спецслужб.

У НАБУ поскаржились, що до працівників Бюро застосували силу, а слідчі дії відбувались без ухвали суду. Там також заявили, що доказів участі затриманого працівника відомства в антидержавній діяльності немає.

Паралельно Спеціалізована антикорупційна прокуратура стверджувала, що СБУ отримала доступ до всіх спецоперацій НАБУ. У СБУ це пізніше спростували.

Нагадаємо, минулого тижня посли G7 закликали новий уряд на чолі з Юлією Свириденко до подальшої роботи над реформами.

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