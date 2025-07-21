В G7 заявили о "серьезной обеспокоенности" из-за атаки на НАБУ

Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), в ходе которых был разоблачен подозреваемый агент РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении дипломатов.

Послы G7 отметили, что внимательно следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях.

"Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезные опасения и намерение обсудить эти события с руководством правительства", – говорится в заявлении.

Дипломаты напомнили, что поддерживают "прозрачность, независимые институты и надлежащее управление" и ценят партнерские отношения в Украине "для совместной борьбы с коррупцией".

Утром в понедельник СБУ провела обыски у ряда сотрудников Национального антикоррупционного бюро в рамках операции по "нейтрализации российского влияния на НАБУ".

В рамках этих действий задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении экономической деятельности с Россией. Также был задержан сотрудник центрального аппарата НАБУ, подозреваемый в шпионаже в пользу российских спецслужб.

В НАБУ пожаловались, что к сотрудникам Бюро применили силу, а следственные действия проводились без решения суда. Там также заявили, что доказательств участия задержанного сотрудника ведомства в антигосударственной деятельности нет.

Параллельно Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждала, что СБУ получила доступ ко всем спецоперациям НАБУ. В СБУ это позже опровергли.

Напомним, на прошлой неделе послы G7 призвали новое правительство во главе с Юлией Свириденко к дальнейшей работе над реформами.

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