Чому під Туском захиталося крісло прем’єра і хто може стати його наступником

Після провалених президентських виборів коаліція на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском опинилася в непростих для себе умовах.

Голова уряду відреагував миттєво – провів у Сеймі голосування про вотум довіри собі, а вже 23 липня планує представити новий уряд, що не надасть коаліції "друге дихання".

Натомість серед прихильників чинної коаліції все частіше лунають побажання нової лідерської фігури.

Про дискусії в Польщі навколо заміни прем’єра Дональда Туска і те, кого вважають фаворитом, читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Останній уряд Туска? Чому в Польщі почали говорити про нового премʼєра. Далі – стислий її виклад.

Перемога на виборах президента Польщі Кароля Навроцького, за яким стоїть опозиційна партія "Право і справедливість", стала можливою не лише через консолідацію правого флангу, а й через втому частини виборців від політики прем’єра Дональда Туска.

Поразку провладного кандидата Рафала Тшасковського на президентських перегонах назвали в кращому випадку "жовтою карткою" для Дональда Туска.

Тож після отримання вотуму довіри у Сеймі очільник Ради міністрів оголосив про реконструкцію уряду, яку у владних колах, за даними ЗМІ, називають "останньою реконструкцією Туска".

Одночасно існують очікування, що партія прем’єра "Громадянська платформа" проведе ще одне оновлення уряду наступного року (приблизно за рік до чергових парламентських виборів) і що ця ротація може включати й заміну прем’єра.

Ним має стати той, хто поведе партію на наступні вибори. Й схоже, що цей кастинг вже стартував.

Вже зараз існує однозначний фаворит – політик, якого часто розглядають як ідеального опонента партії "Право і справедливість". Йдеться про нинішнього міністра закордонних справ (а у минулому – міністра оборони і маршалка Сейму) Радослава Сікорського.

Його можливе прем’єрство могло би стати компромісом між ліберальним центром і більш поміркованими союзниками.

А ключовий аргумент проти Сікорського – йому вже 62 роки, і він ненабагато молодший за Туска (якому вже 68 років).

На парламентських виборах їм, скоріш за все, буде опонувати представник від партії "Право і справедливість" молодшого покоління політиків.

Зрештою, успіх 38-річного Славоміра Менцена, який на президентських виборах зайняв третє місце, демонструє, що у суспільстві є запит на оновлення та на нових і молодих політиків. Ігнорувати який може виявитися політично небезпечно.

Тож у партії Туска розглядають й інші кандидатури на посаду майбутнього прем’єра.

Серед них – чинний міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк, міністр фінансів Анджей Доманський та голова Постійного комітету Ради міністрів Мацей Берек.

Та навіть пролунала ідея про призначення прем’єром третього президента Польщі Александра Квасневського.

Нинішні дискусії навколо заміни прем’єра сигналізують про завершення епохи Дональда Туска як головного обличчя ліберальної Польщі.

Зважаючи на посилення впливу "Права і справедливості" через президентство Кароля Навроцького, така заміна може стати актуальною у разі політичної кризи або напередодні виборів 2027 року.

Та чи готовий Дональд Туск на таку жертву, щоб запобігти реваншу "ПіС", ми побачимо вже незабаром.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського і Юрія Панченка Останній уряд Туска? Чому в Польщі почали говорити про нового премʼєра.