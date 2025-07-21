Укр Рус Eng

Туск у середу оголосить новий склад уряду Польщі

Новини — Понеділок, 21 липня 2025, 19:03 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосить оновлений склад свого уряду 23 липня. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X заявив речник польського уряду Адам Шлапка. 

"Прем’єр оголосить склад нової Ради міністрів у середу о 10:00", – повідомив він. 

Журналісти RMF24 з посиланням на свою інформацію повідомляють, що посаду має втратити міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський – замість нього мають призначити іншого політика з Польської селянської партії Стефана Краєвського, який досі був заступником міністра. 

Про плани перестановок в уряді було відомо ще до президентських виборів, а згодом Туск підтвердив їх. 

За даними ЗМІ, Туск запропонував коаліції скоротити кількість міністрів і віце-міністрів на 20%, а також створити два "суперміністерства" – економіки і відповідального за цифровізацію, освіту та спорт.

Опитування у Польщі на початку липня показало найвищий рівень невдоволення урядом Дональда Туска за увесь час його роботи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
Реклама: