Туск у середу оголосить новий склад уряду Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосить оновлений склад свого уряду 23 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X заявив речник польського уряду Адам Шлапка.

"Прем’єр оголосить склад нової Ради міністрів у середу о 10:00", – повідомив він.

Premier ogłosi skład nowej Rady Ministrów w środę o godzinie 10.00. – Adam Szłapka (@adamSzlapka) July 21, 2025

Журналісти RMF24 з посиланням на свою інформацію повідомляють, що посаду має втратити міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський – замість нього мають призначити іншого політика з Польської селянської партії Стефана Краєвського, який досі був заступником міністра.

Про плани перестановок в уряді було відомо ще до президентських виборів, а згодом Туск підтвердив їх.

За даними ЗМІ, Туск запропонував коаліції скоротити кількість міністрів і віце-міністрів на 20%, а також створити два "суперміністерства" – економіки і відповідального за цифровізацію, освіту та спорт.

Опитування у Польщі на початку липня показало найвищий рівень невдоволення урядом Дональда Туска за увесь час його роботи.