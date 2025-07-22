Почему под Туском зашаталось кресло премьера и кто может стать его преемником

После проваленных президентских выборов коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском оказалась в непростых для себя условиях.

Глава правительства отреагировал мгновенно – провел в Сейме голосование о вотуме доверия себе, а уже 23 июля планирует представить новое правительство, что не даст коалиции "второе дыхание".

Зато среди сторонников действующей коалиции все чаще звучат пожелания новой лидерской фигуры.

О дискуссиях в Польше вокруг замены премьера Дональда Туска и том, кого считают фаворитом, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Последнее правительство Туска? Почему в Польше начали говорить о новом премьере. Далее – краткое ее изложение.

Победа на выборах президента Польши Кароля Навроцкого, за которым стоит оппозиционная партия "Право и справедливость", стала возможной не только из-за консолидации правого фланга, но и из-за усталости части избирателей от политики премьера Дональда Туска.

Поражение провластного кандидата Рафала Тшасковского на президентской гонке назвали в лучшем случае "желтой карточкой" для Дональда Туска.

Поэтому после получения вотума доверия в Сейме глава Совета министров объявил о реконструкции правительства, которую во властных кругах, по данным СМИ, называют "последней реконструкцией Туска".

Одновременно существуют ожидания, что партия премьера "Гражданская платформа" проведет еще одно обновление правительства в следующем году (примерно за год до очередных парламентских выборов) и что эта ротация может включать и замену премьера.

Им должен стать тот, кто поведет партию на следующие выборы. И похоже, что этот кастинг уже стартовал.

Уже сейчас существует однозначный фаворит – политик, которого часто рассматривают как идеального оппонента партии "Право и справедливость". Речь идет о нынешнем министре иностранных дел (а в прошлом – министре обороны и маршалке Сейма) Радославе Сикорском.

Его возможное премьерство могло бы стать компромиссом между либеральным центром и более умеренными союзниками.

А ключевой аргумент против Сикорского – ему уже 62 года, и он ненамного моложе Туска (которому уже 68 лет).

На парламентских выборах им, скорее всего, будет оппонировать представитель от партии "Право и справедливость" младшего поколения политиков.

В конце концов, успех 38-летнего Славомира Менцена, который на президентских выборах занял третье место, демонстрирует, что в обществе есть запрос на обновление и на новых и молодых политиков. Игнорировать который может оказаться политически опасно.

Поэтому в партии Туска рассматривают и другие кандидатуры на должность будущего премьера.

Среди них – действующий министр внутренних дел Томаш Семоняк, министр финансов Анджей Доманский и председатель Постоянного комитета Совета министров Мацей Берек.

И даже прозвучала идея о назначении премьером третьего президента Польши Александра Квасьневского.

Нынешние дискуссии вокруг замены премьера сигнализируют о завершении эпохи Дональда Туска как главного лица либеральной Польши.

Учитывая усиление влияния "Права и справедливости" из-за президентства Кароля Навроцкого, такая замена может стать актуальной в случае политического кризиса или накануне выборов 2027 года.

Но готов ли Дональд Туск на такую жертву, чтобы предотвратить реванш "ПиС", мы увидим уже вскоре.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко Последнее правительство Туска? Почему в Польше начали говорить о новом премьере.