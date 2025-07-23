Стали відомі деталі, як ЄС планував відкрити перший кластер з Україною, але рішення відклали

Європейський Союз був за крок від відкриття першого переговорного кластера з Україною, попри блокування з боку Угорщини – проте це рішення, що планували на 18 липня, так і не було втілене у реальність.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Як з’ясувала "ЄП", у Брюсселі була напрацьована юридично нестандартна, але потенційно ефективна схема, яка дозволяла обійти формальне вето Будапешта.

Згідно з планом, погодженим між Єврокомісією, президентом Євроради Антоніу Коштою, а також рядом країн-членів, передусім Данією, яка головує у Раді ЄС, відкриття переговорного кластера мало відбутися 18 липня без голосування, на полях засідання Ради ЄС у загальних справах.

Цю позицію коротко можна звести до того, що в установчих документах ЄС немає вимоги про одностайне голосування за проміжні технічні кроки, як-от відкриття кластерів. Тому Єврокомісія має право робити це з власної ініціативи, адже держави ЄС, відкривши переговори з Україною торік, дали їй такі повноваження.

За даними "ЄП", перше обговорення цієї ідеї на найвищому рівні відбулося у Гаазі, під час саміту НАТО. А фінальний раунд переговорів з керівництвом Єврокомісії та Євроради відбувся у Римі 10 липня. Саме після того комісарка Марта Кос зробила заяву, що вона впевнена у відкритті всіх глав у вступних переговорах з Україною.

Однак на тлі цих домовленостей почали відбуватись події, які змушували європейців дивуватись. Зокрема, уряд пішов на грубе порушення закону про Бюро економічної безпеки і відхилив кандидата, відібраного на прозорому конкурсі за підтримки ЄС. Також відбулися обшуки без санкції суду у Віталія Шабуніна.

Зрештою стало відомо, що Данія не внесла пропозицію про відкриття першого переговорного кластера до порядку денного зустрічі 18 липня.

Кілька джерел "ЄП" стверджують, що головні перепони цьому – внутрішньоєвропейські. У Брюсселі прагнули уникнути того, що якась з ключових держав ЄС почне публічно оспорювати цей крок.

Водночас окремі столиці вважали, що з рішенням треба попрацювати і перенести його на вересень.

До слова, колишня віцепрем’єрка Ольга Стефанішина у своєму останньому інтерв'ю на посаді визнала, що план відкриття переговорів 18 липня дійсно існував, а також поклала на ЄС відповідальність за його зрив – і, частково, також за свою відставку.

Втім, наявна у "ЄвроПравди" інформація не підтверджує цю версію. Так, станом на 14 липня, коли стало відомо про рішення Зеленського змінити відповідальну за євроінтеграцію в уряді, джерела "ЄП" в Брюсселі стверджували, що процес розвивається позитивно і є всі підстави розраховувати на дипломатичну перемогу, тобто на відкриття кластера.

Деталі читайте у статті: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі