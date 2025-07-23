Стали известны детали, как ЕС планировал открыть первый кластер с Украиной, но решение отложили

Европейский Союз был в шаге от открытия первого переговорного кластера с Украиной, несмотря на блокирование со стороны Венгрии – однако это решение, которое планировали на 18 июля, так и не было воплощено в реальность.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Как выяснила "ЕП", в Брюсселе была наработана юридически нестандартная, но потенциально эффективная схема, которая позволяла обойти формальное вето Будапешта.

Согласно плану, согласованному между Еврокомиссией, президентом Евросовета, а также рядом стран-членов, прежде всего Данией, председательствующей в Совете ЕС, открытие переговорного кластера должно было состояться 18 июля без голосования, на полях заседания Совета ЕС по общим делам.

Эту позицию кратко можно свести к тому, что в учредительных документах ЕС нет требования о единогласном голосовании за промежуточные технические шаги, такие как открытие кластеров. Поэтому Еврокомиссия имеет право делать это по собственной инициативе, ведь государства ЕС, открыв переговоры с Украиной в прошлом году, дали ей такие полномочия.

По данным "ЕП", первое обсуждение этой идеи на высшем уровне состоялось в Гааге, во время саммита НАТО. А финальный раунд переговоров с руководством Еврокомиссии и Евросовета состоялся в Риме 10 июля. Именно после того комиссар Марта Кос сделала заявление, что она уверена в открытии всех глав во вступительных переговорах с Украиной.

Однако на фоне этих договоренностей начали происходить события, которые заставляли европейцев удивляться. В частности, правительство пошло на грубое нарушение закона о Бюро экономической безопасности и отклонило кандидата, отобранного на прозрачном конкурсе при поддержке ЕС. Также прошли обыски без санкции суда у Виталия Шабунина.

В конце концов стало известно, что Дания не внесла предложение об открытии первого переговорного кластера в повестку дня встречи 18 июля.

Несколько источников "ЕП" утверждают, что главные преграды этому – внутриевропейские. В Брюсселе стремились избежать того, что какое-то из ключевых государств ЕС начнет публично оспаривать этот шаг.

В то же время отдельные столицы считали, что с решением надо поработать и перенести его на сентябрь.

К слову, бывшая вице-премьер Ольга Стефанишина в своем последнем интервью на посту признала, что план открытия переговоров 18 июля действительно существовал, а также возложила на ЕС ответственность за его срыв – и, частично, также за свою отставку.

Впрочем, имеющаяся у "ЕвроПравды" информация не подтверждает эту версию. Так, по состоянию на 14 июля, когда стало известно о решении Зеленского сменить ответственного за евроинтеграцию в правительстве, источники "ЕП" в Брюсселе утверждали, что процесс развивается положительно и есть все основания рассчитывать на дипломатическую победу, то есть на открытие кластера.

Детали читайте в статье: "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше.