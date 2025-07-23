Як нові тренди у світовій торгівлі можуть вдарити по Україні

Усі очікували, що повернення Дональда Трампа у президентське крісло призведе до змін у міжнародній торгівлі, але ніхто не розраховував, що йтиметься про суцільне запровадження імпортних мит проти всіх.

Цілком зрозуміло, що значні мита призвели до перенаправлення імпорту на інші незахищені ринки, які почали у відповідь закриватися.

Про те, до чого тепер готуватися Україні, читайте в колонці партнерки ЮФ Sayenko Kharenko Анжели Махінової Торгівля з ускладненнями: чим небезпечні для України нові ініціативи ЄС. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки нагадує, що протягом 2022-2023 років в України був певний імунітет від застосування заходів торговельного захисту та інших обмежувальних заходів щодо імпорту. Багато країн (США, ЄС, Канада, Велика Британія) пішли на лібералізацію торгівлі з Україною для того, щоб допомогти її економіці.

"Однак починаючи з 2024 року "пільги" для українського імпорту почали потроху урізатися", – констатує Махінова.

За її словами, наразі тривають перемовини на підставі ст. 29 Угоди про асоціацію з метою визначення умов торгівлі між Україною та ЄС на період до набуття Україною членства в ЄС. І ці перемовини, додає партнерка ЮФ Sayenko Kharenko, можуть виявитися геть непростими, адже з пропозиціями збільшити митні квоти для України не погодилася низка країн ЄС.

"Також трохи "здивувала" Канада, яка у червні 2025 року, продовжуючи лібералізацію торгівлі з Україною на період червень 2025 року – червень 2026 року, виключила з Наказу про скасування мит на товари з України (SOR/2025-135) норму про призупинення дії антидемпінгових та компенсаційних заходів щодо України…", – зазначає авторка колонки.

На думку юристки, останні новини свідчать, що ЄС планує агресивно захищати власний ринок від імпорту.

І це досить тривожний сигнал для Києва, попереджає Анжела Махінова.

Зокрема, ЄС розпочав процедуру нагляду за імпортом.

В першу чергу, йдеться про те, що через запровадження у США різних обмежень китайські товари будуть перенаправлятися до ЄС.

За словами партнерки ЮФ Sayenko Kharenko, новий інструмент нагляду за імпортом призведе до збільшення кількості антидемпінгових, захисних та антисубсидаційних заходів.

"Українські товари, імпорт яких суттєво зріс в ЄС за період війни і імпорт яких продовжиться, можуть стати об’єктом захисних, антидемпінгових чи компенсаційних розслідувань в Євросоюзі", – попереджає авторка колонки.

Також, як зазначає юристка, Євросоюз розпочав консультації з різними стейкхолдерами та експертами для того, щоб до кінця червня наступного року виробити надійний механізм захисту внутрішнього ринку від імпорту металургійної продукції.

За її словами, під удар може потрапити й продукція української металургії.

"Загалом, оцінюючи нові тренди у світовій торгівлі та їхній вплив на Україну, варто визнати: часи безумовної підтримки України, у тому числі відмова від застосування заходів торговельного захисту, вже минули.

Українським виробникам слід зважати на нові реалії і відповідним чином адаптувати власні плани продажів та стратегії розвитку, щоб уникнути негативних наслідків у вигляді закриття експортних ринків", – резюмує партнерка ЮФ Sayenko Kharenko.

Докладніше – в колонці Анжели Махінової Торгівля з ускладненнями: чим небезпечні для України нові ініціативи ЄС.