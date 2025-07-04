В уряді розкрили деталі та обсяги квот, що діятимуть для експорту з України до ЄС

Торговий представник України Тарас Качка повідомив про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю з ЄС, яку погодили на початку тижня.

Про це він розповів у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Тарас Качка зазначив, що вважає хорошим той результат перемовин про оновлені умови, якого вдалося досягти після завершення у червні 2025 року дії пільгових умов торгівлі у зв’язку з повномасштабною війною.

"З 40 квот – 5 лібералізовано в цілому, у 4 квотах лібералізовано окремі товари, 4 квоти перекомпоновано", – повідомив торгпред України.

Зазначимо, йдеться про так звані "нульові тарифні квоти", тобто про обсяги імпорту з України чутливих товарів, для яких діятиме нульове мито, тобто умови вільної торгівлі. Після їхнього перевищення експорт лишається дозволеним, але діють загальні тарифи, як і для інших держав

Тарас Качка деталізував, що для низки видів продукції розмір квот збільшився: мед – на 583,3% від 2021 року, цукор – 500%, оброблений крохмаль – 500%, ячмінна січка та крупа; зернові, оброблені іншим чином – 435,8%, висівки, лузга та залишки – 386%, сухе молоко – 308%, яйця – 300%, солод – 250%, оброблені томати – 250%, перероблені цукрові продукти – 250%, крохмалі – 244%, вершкове масло – 233,3%, овес – 192,5%, кукурудза – 153%, молоко, вершки, згущене молоко – 150%, часник – 150%, інші цукри – 150%, сік яблучний – 150%, продукти з обробленого вершкового масла – 150%, цукрова кукурудза – 150%, манітол-сорбітол – 150%, перероблені зернові продукти – 150%, цукрові сиропи – 135%, м’ясо птиці – 133,3%, пшениця – 130%, етанол – 125%, ячмінь – 122,2%.

"Стосовно реальних обсягів торгівлі – 21 з 34 квот має обсяг більший, ніж максимум за час дії преференцій і ще в 3 квотах обсяг більший за експорт 2024 року. 6 квот, в яких обсяг менший за рівень 2024 року, але умови торгівлі дозволяють підтримувати обсяги експорту. Лише для 3 товарів обсяги менші, ніж за часів преференцій, але ми мінімізували шкоду", – зазначив Тарас Качка.

Він додав, що наступний перегляд в бік подальшої лібералізації очікується у 2028 році.

30 червня стало відомо, що Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо основних принципів перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), які запроваджували пільговий режим для українських експортерів до 5 червня 2025 року.

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