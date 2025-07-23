Как новые тренды в мировой торговле могут ударить по Украине

Все ожидали, что возвращение Дональда Трампа в президентское кресло приведет к изменениям в международной торговле, но никто не рассчитывал, что речь пойдет о сплошном введении импортных пошлин против всех.

Вполне понятно, что значительные пошлины привели к перенаправлению импорта на другие незащищенные рынки, которые начали в ответ закрываться.

О том, к чему теперь готовиться Украине, читайте в колонке партнера ЮФ Sayenko Kharenko Анжелы Махиновой Торговля с осложнениями: чем опасны для Украины новые инициативы ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки напоминает, что в течение 2022-2023 годов у Украины был определенный иммунитет от применения мер торговой защиты и других ограничительных мер в отношении импорта. Многие страны (США, ЕС, Канада, Великобритания) пошли на либерализацию торговли с Украиной для того, чтобы помочь ее экономике.

"Однако начиная с 2024 года "льготы" для украинского импорта начали понемногу урезаться", – констатирует Махинова.

По ее словам, сейчас продолжаются переговоры на основании ст. 29 Соглашения об ассоциации с целью определения условий торговли между Украиной и ЕС на период до обретения Украиной членства в ЕС. И эти переговоры, добавляет партнер ЮФ Sayenko Kharenko, могут оказаться совсем непростыми, ведь с предложениями увеличить таможенные квоты для Украины не согласился ряд стран ЕС.

"Также немного "удивила" Канада, которая в июне 2025 года, продолжая либерализацию торговли с Украиной на период июнь 2025 года – июнь 2026 года, исключила из Приказа об отмене пошлин на товары из Украины (SOR/2025-135) норму о приостановлении действия антидемпинговых и компенсационных мер в отношении Украины...", – отмечает автор колонки.

По мнению юриста, последние новости свидетельствуют, что ЕС планирует агрессивно защищать собственный рынок от импорта.

И это достаточно тревожный сигнал для Киева, предупреждает Анжела Махинова.

В частности, ЕС начал процедуру надзора за импортом.

В первую очередь, речь идет о том, что из-за введения в США различных ограничений китайские товары будут перенаправляться в ЕС.

По словам партнера ЮФ Sayenko Kharenko, новый инструмент надзора за импортом приведет к увеличению количества антидемпинговых, защитных и антисубсидационных мер.

"Украинские товары, импорт которых существенно вырос в ЕС за период войны и импорт которых продолжится, могут стать объектом защитных, антидемпинговых или компенсационных расследований в Евросоюзе", – предупреждает автор колонки.

Также, как отмечает юрист, Евросоюз начал консультации с различными стейкхолдерами и экспертами для того, чтобы до конца июня следующего года выработать надежный механизм защиты внутреннего рынка от импорта металлургической продукции.

По ее словам, под удар может попасть и продукция украинской металлургии.

"В целом, оценивая новые тренды в мировой торговле и их влияние на Украину, стоит признать: времена безусловной поддержки Украины, в том числе отказ от применения мер торговой защиты, уже прошли.

Украинским производителям следует учитывать новые реалии и соответствующим образом адаптировать собственные планы продаж и стратегии развития, чтобы избежать негативных последствий в виде закрытия экспортных рынков", – резюмирует партнер ЮФ Sayenko Kharenko.

Подробнее – в колонке Анжелы Махиновой Торговля с осложнениями: чем опасны для Украины новые инициативы ЕС.