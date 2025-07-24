На що зробив ставку Туск при оновленні уряду і чи постраждають відносини з Україною

6 серпня у Польщі відбудеться інавгурація новообраного президента Кароля Навроцького, за яким стоїть опозиційна партія "Право і справедливість".

Нового президента в опозиції бачать в ролі "тарану" проти уряду.

Розуміючи це, прем’єр-міністр Дональд Туск взявся за посилення команди після поразки проурядового кандидата Рафала Тшасковського на президентських виборах. Їхній кандидат програв, в тому числі, й через невиконання коаліцією своїх обіцянок.

Отже, 23 липня Туск офіційно представив оновлений склад Ради міністрів.

Від успіху роботи переформатованого уряду залежить, чи залишаться у коаліції шанси зберегти владу після наступних виборів, що мають пройти у 2027 році.

Про основні зміни в уряді Польщі і про те, чи можна чекати Україні від нового польського уряду вирішення наявних суперечок, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Міністри помсти та контрнаступу: для чого Дональд Туск оновлює уряд Польщі. Далі – стислий її виклад.

Епопея з оновленням уряду відверто затягнулася – від анонсу Дональда Туска до змін в урядовій команді пройшло майже два місяці.

Ключова причина затримки – необхідність врахувати інтереси всіх партій, що входять до парламентської коаліції.

Найбільш показовими стали дві зміни. Перша: голова МЗС Радослав Сікорський, зберігши за собою дипломатичне відомство, отримав на додачу і посаду віцепрем’єра.

Такий крок Дональд Туск пояснює посиленням безпекових викликів у світі, що потребує більш потужної дипломатичної роботи.

Втім, існує й інше пояснення. Річ у тім, що Сікорський вважається найімовірнішим кандидатом на заміну Туску. І не виключено, що й сам Туск не проти такої заміни вже за рік, щоб на нові парламентські вибори коаліцію вів вже новий лідер.

Друга ключова зміна – звільнення з посади міністра юстиції Адама Боднара.

Останній став об’єктом гострої критики через відсутність кримінальних покарань для представників попередньої влади.

Новим міністром призначено суддю Вальдемара Журека. Про нього відомо, що він має особисті причини мститися попередній владі.

Ще один доказ, що новий уряд Туска робить ставку на переслідування попередників – заміна міністра внутрішніх справ. Новим міністром стане Марчин Кервінський замість Томаша Семоняка.

Попередній міністр Семоняк мав репутацію політика, який підтримує добрі відносини з багатьма представниками опозиційної партії "Право і справедливість".

Окрім вже згаданого глави МЗС, для України принципово важливим є те, хто стане міністром оборони. Тут змін не відбулося – цю посаду, а разом – і пост віцепрем’єра, зберіг лідер Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш.

На відміну від Сікорського, це призначення не можна назвати дуже вдалим для України, адже Косіняк-Камиш робив недружні до нашої країни заяви.

За квотою Польської селянської партії зберегли ще одне важливе для України міністерство – сільського господарства. Щоправда, його очільник змінився – замість Чеслава Секерського ним став депутат Сейму Стефан Краєвський.

Поки зарано робити висновки, чи спростить заміна міністра українсько-польські аграрні перемовини.

Щоправда, шанс на покращення все ж існує – нагадаємо, що минулого місяця посаду державного секретаря Міністерства сільського господарства Польщі покинув скандально відомий, в тому числі – українофобськими заявами, лідер руху Agrounia Міхал Колодзейчак.

Отже, новому президенту та його команді протистоятиме оновлений уряд Дональда Туска, який готовий діяти більш рішуче та жорстко.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Міністри помсти та контрнаступу: для чого Дональд Туск оновлює уряд Польщі.