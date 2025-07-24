На что сделал ставку Туск при обновлении правительства и пострадают ли отношения с Украиной

6 августа в Польше состоится инаугурация новоизбранного президента Кароля Навроцкого, за которым стоит оппозиционная партия "Право и справедливость".

Нового президента в оппозиции видят в роли "тарана" против правительства.

Понимая это, премьер-министр Дональд Туск взялся за усиление команды после поражения проправительственного кандидата Рафала Тшасковского на президентских выборах. Их кандидат проиграл, в том числе, и из-за невыполнения коалицией своих обещаний.

23 июля Туск официально представил обновленный состав Совета министров.

От успеха работы переформатированного правительства зависит, останутся ли у коалиции шансы сохранить власть после следующих выборов, которые должны пройти в 2027 году.

Об основных изменениях в правительстве Польши и о том, можно ли ожидать от нового польского правительства решения существующих споров, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Министры мести и контрнаступления: для чего Дональд Туск обновляет правительство Польши. Далее – краткое изложение статьи.

Эпопея с обновлением правительства откровенно затянулась – от анонса Туска до изменений в правительственной команде прошло почти два месяца.

Ключевая причина задержки – необходимость учесть интересы всех партий, входящих в парламентскую коалицию.

Наиболее показательными стали два изменения. Первое: глава МИД Радослав Сикорский, сохранив за собой дипломатическое ведомство, получил в придачу и должность вице-премьера.

Такой шаг Дональд Туск объясняет усилением вызовов безопасности в мире, что требует более мощной дипломатической работы.

Впрочем, существует и другое объяснение. Дело в том, что Сикорский считается наиболее вероятным кандидатом на замену Туску. И не исключено, что и сам Туск не против такой замены уже через год, чтобы на новые парламентские выборы коалицию возглавил уже новый лидер.

Второе ключевое изменение – увольнение с должности министра юстиции Адама Боднара.

Последний стал объектом острой критики из-за отсутствия уголовных наказаний для представителей прежней власти.

Новым министром назначен судья Вальдемар Журек. О нем известно, что у него есть личные причины мстить прежней власти.

Еще одно доказательство того, что новое правительство Туска делает ставку на преследование предшественников – замена министра внутренних дел. Новым министром станет Марчин Кервинский вместо Томаша Семоняка.

Предыдущий министр Семоняк имел репутацию политика, поддерживающего хорошие отношения со многими представителями оппозиционной партии "Право и справедливость".

Кроме уже упомянутого главы МИД, для Украины принципиально важно, кто станет министром обороны. Здесь изменений не произошло – эту должность, а вместе с ней и пост вице-премьера, сохранил лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

В отличие от Сикорского, это назначение нельзя назвать очень удачным для Украины, ведь Косиняк-Камыш делал недружественные по отношению к нашей стране заявления.

По квоте Польской крестьянской партии сохранили еще одно важное для Украины министерство – сельского хозяйства. Правда, его глава сменился – вместо Чеслава Секерского им стал депутат Сейма Стефан Краевский.

Пока рано делать выводы, упростит ли замена министра украинско-польские аграрные переговоры.

Правда, шанс на улучшение все же есть – напомним, что в прошлом месяце пост государственного секретаря Министерства сельского хозяйства Польши покинул скандально известный, в том числе – украинофобскими заявлениями, лидер движения Agrounia Михал Колодзейчак.

Итак, новому президенту и его команде будет противостоять обновленное правительство Дональда Туска, которое готово действовать более решительно и жестко.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Министры мести и контрнаступления: для чего Дональд Туск обновляет правительство Польши.