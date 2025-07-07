У Польщі затвердили дату присяги обраного президента перед парламентом

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги на засіданні парламенту.

Як повідомляє "Європейська правда", це підтвердила канцелярія польського парламенту.

Спікер Сейму Шимон Головня в понеділок підписав постанову про скликання парламенту "для складання присяги новообраним Президентом Республіки Польща", зазначили в канцелярії.

"Національні збори відбудуться в залі засідань Сейму 6 серпня цього року о 10:00 (11:00 за Києвом. – Ред.)", – ідеться в повідомленні.

❗️Marszałek Sejmu @szymon_holownia podpisał postanowienie ws. zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta RP.



Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w sali posiedzeń Sejmu 6 sierpnia br. o godz. 10.00. pic.twitter.com/AOe7ZMABJC – Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) July 7, 2025

Відповідно, 6 серпня стане останнім днем на посаді чинного президента Польщі Анджея Дуди.

Нагадаємо, Верховний суд Польщі 2 липня визнав дійсним обрання Навроцького президентом у другому турі виборів 1 червня після того, як до установи надійшли понад 54 тисячі виборчих скарг.

Із них 21 було визнано обґрунтованою, але вони не мали суттєвого впливу на загальний результат виборів.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.