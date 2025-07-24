Греція погрожує заблокувати доступ Туреччини до оборонного фонду ЄС

Греція попередила Туреччину, що може заблокувати їй доступ до оборонного фонду Європейського Союзу, якщо Анкара не гарантує, що зброя не буде використовуватися проти Афін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, якого цитує AFP.

Туреччина, яка є членом НАТО, але не входить до ЄС, технічно має право на доступ до фінансування оборонної промисловості ЄС і програм спільних закупівель в рамках ініціативи "Безпека для Європи" (SAFE) вартістю 150 млрд євро.

Однак Міцотакіс наголосив, що його країна не дозволить Туреччині брати участь в оборонній програмі, якщо вона продовжить погрожувати війною Греції і ставити під сумнів її суверенітет в Егейському морі.

"Греція не дозволить цього", – заявив грецький прем’єр.

За його словами, всі 27 членів ЄС повинні дати згоду, перш ніж Туреччина зможе отримати доступ до коштів SAFE.

"Потрібна одностайність", – додав Міцотакіс.

Його коментарі невдовзі після того, як Німеччина заявила, що схвалила поставку винищувачів Eurofighter до Туреччини.

Міцотакіс сказав, що хоча Греція може, якщо вважатиме це необхідним, заблокувати доступ Туреччини до коштів SAFE, вона не може фактично перешкодити угоді з поставки Eurofighter. Однак вона може встановити певні умови.

"Ми можемо довести до відома наших європейських союзників, що будуть передбачені непередбачені обставини та умови, що стосуються способу поставки, потенційного використання та технічного обслуговування цих літаків у майбутньому", – сказав він.

Між Грецією і Туреччиною існують історичні напружені відносини через суверенітет в Егейському морі, а останнім часом – через розвідку енергоресурсів і міграцію.

Туреччина вже давно погрожує війною, якщо Греція в односторонньому порядку розширить свої територіальні води в Егейському морі.

Варто зазначити, що наприкінці 2023 року прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та президент Туреччини Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.