Греция угрожает заблокировать доступ Турции к оборонному фонду ЕС

Греция предупредила Турцию, что может заблокировать ей доступ к оборонному фонду Европейского Союза, если Анкара не гарантирует, что оружие не будет использоваться против Афин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, которого цитирует AFP.

Турция, которая является членом НАТО, но не входит в ЕС, технически имеет право на доступ к финансированию оборонной промышленности ЕС и программам совместных закупок в рамках инициативы "Безопасность для Европы" (SAFE) стоимостью 150 млрд евро.

Однако Мицотакис подчеркнул, что его страна не позволит Турции участвовать в оборонной программе, если она продолжит угрожать войной Греции и ставить под сомнение ее суверенитет в Эгейском море.

"Греция не позволит этого", – заявил греческий премьер.

По его словам, все 27 членов ЕС должны дать согласие, прежде чем Турция сможет получить доступ к средствам SAFE.

"Нужна единодушие", – добавил Мицотакис.

Его комментарии последовали вскоре после того, как Германия заявила, что одобрила поставку истребителей Eurofighter в Турцию.

Мицотакис сказал, что хотя Греция может, если сочтет это необходимым, заблокировать доступ Турции к средствам SAFE, она не может фактически помешать сделке по поставке Eurofighter. Однако она может установить определенные условия.

"Мы можем довести до сведения наших европейских союзников, что будут предусмотрены непредвиденные обстоятельства и условия, касающиеся способа поставки, потенциального использования и технического обслуживания этих самолетов в будущем", – сказал он.

Между Грецией и Турцией существуют исторические напряженные отношения из-за суверенитета в Эгейском море, а в последнее время – из-за разведки энергоресурсов и миграции.

Турция уже давно угрожает войной, если Греция в одностороннем порядке расширит свои территориальные воды в Эгейском море.

Стоит отметить, что в конце 2023 года премьер-министр Греции Мицотакис и президент Турции Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.