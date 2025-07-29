Сербія порадила громадянам не їхати до Хорватії у серпні, Загреб відреагував

Хорватське Міністерство закордонних справ назвало політично вмотивованою рекомендацію Сербії для своїх громадян не подорожувати до Хорватії на початку серпня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Напередодні МЗС Сербії рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок до Хорватії з 1 по 10 серпня, а тим, хто в цей період усе ж буде у Хорватії – "уникати мітингів та інших масових зібрань, які можуть супроводжуватися інцидентами".

У заяві не вказано причину рекомендації, але в цей період – 5 серпня – Хорватія відзначає річницю операції "Буря", в результаті якої було відновлено контроль над частиною території, де частина хорватських сербів утворила так звану Республіку Сербська Країна.

Міністерство закордонних справ Хорватії у вівторок заявило, що рекомендації Сербії насамперед обумовлені "внутрішньополітичними мотивами, а не оцінками, заснованими на об'єктивних критеріях або реальних показниках безпеки".

Відомство додало, що Хорватія є "одним з найбільш відвідуваних туристичних напрямків в Європі, а також однією з найбезпечніших країн Європейського Союзу".

Щороку напередодні річниці операції "Буря" напруженість між Сербією та Хорватією зростає. У Хорватії "Бурю" відзначають святкуваннями, а в Сербії – поминальною службою.

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