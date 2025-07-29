Сербия посоветовала гражданам не ехать в Хорватию в августе, Загреб отреагировал

Хорватское Министерство иностранных дел назвало политически мотивированной рекомендацию Сербии для своих граждан не путешествовать в Хорватию в начале августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Накануне МИД Сербии рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Хорватию с 1 по 10 августа, а тем, кто в этот период все же будет в Хорватии – "избегать митингов и других массовых собраний, которые могут сопровождаться инцидентами".

В заявлении не указана причина рекомендации, но в этот период – 5 августа – Хорватия отмечает годовщину операции "Буря", в результате которой был восстановлен контроль над частью территории, где часть хорватских сербов образовала так называемую Республику Сербская Краина.

Министерство иностранных дел Хорватии во вторник заявило, что рекомендации Сербии прежде всего обусловлены "внутриполитическими мотивами, а не оценками, основанными на объективных критериях или реальных показателях безопасности".

Ведомство добавило, что Хорватия является "одним из самых посещаемых туристических направлений в Европе, а также одной из самых безопасных стран Европейского Союза".

Ежегодно накануне годовщины операции "Буря" напряженность между Сербией и Хорватией возрастает. В Хорватии "Бурю" отмечают празднованиями, а в Сербии – поминальной службой.

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