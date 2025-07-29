Чи стала торгова угода із США "капітуляцією" для ЄС

Знадобилося менше однієї доби відтоді, як Урсула фон дер Ляєн та Дональд Трамп підписали торговельну угоду – щоби ставлення до неї у ЄС кардинально змінилося.

Спершу у Брюсселі цю домовленість представляли як "рятівну" та таку, що дозволила уникнути торгової війни. Але дуже швидко мейнстрим оцінок змістився до думки про те, що ця угода більш схожа на "капітуляцію" Єврокомісії.

Про найбільш суперечливі або резонансні елементи угоди між ЄС і США – в статті брюссельського партнера "Європейської правди", видання EURACTIV, Мистецтво поганих угод. Як Єврокомісія програла Трампу переговори про умови торгівлі. Далі – стислий її виклад.

Президент США Дональд Трамп досяг заявленої ним мети.

Угода запроваджує болючі 15% мита на всі товари з ЄС – від автомобілів до вин.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович каже, що, мовляв, на кону стоїть "більше, ніж просто торгівля", адже в угоду увійшли також кілька інших масштабних елементів – від постачання американських енергоносіїв до інвестицій.

ЄС готується до "закупівлі американського скрапленого газу, нафти та ядерного палива у значних обсягах", заявила після підписання угоди президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Але чи може фон дер Ляєн виконати цю обіцянку? Високопосадовець Єврокомісії визнав у понеділок у розмові з журналістами, що "не Європейський Союз є покупцем енергоносіїв".

Обіцянка ЄС про купівлю в США енергоносіїв на додаткові $250 млрд щороку – вже стала предметом насмішок коментаторів, фахівців у сфері енергетики. Зрештою, це означало би майже п'ятикратне збільшення імпорту з США порівняно з минулорічним імпортом ЄС в обсязі $64 млрд.

Причому по нафті цього збільшення буде особливо непросто досягти – зважаючи на те, що не всі європейські нафтопереробні заводи готові працювати з додатковими обсягами американської нафти через її особливий хімічний склад.

Щодо мит на фармацевтичну продукцію з ЄС, то досі немає конкретики.

Зараз Єврокомісія заявляє, що якщо мита на "фарму" і будуть запроваджені, то вони не перевищать 15%. Однак Трамп публічно не давав таких гарантій.

Ще одне спірне питання, яке насправді має дотичність до "фарми" – обіцянка фон дер Ляєн інвестувати 600 млн євро в США, яка не супроводжувалася жодним планом.

Багато хто вважає обіцянку про інвестиції такою, що суперечить поточним зусиллям ЄС щодо збереження фармацевтичного виробництва в межах союзу та протистояння тиску Трампа, що прагне перенесення виробництва з Європи до США.

В рамках угоди Брюссель скасовує торговельні бар'єри на імпорт окремих найменувань сільськогосподарської продукції з США, такої як соя та горіхи – тобто тих, які вважаються нечутливими для ЄС. Також передбачені окремі пом'якшення щодо імпорту американських лобстерів.

І виходить, що в той час, як США, схоже, продовжать продавати лобстерів європейським ресторанам без мита, європейські продукти харчування все одно будуть обкладатися 15% у США.

Утім, схоже, що узгоджене ще не все. Зараз Брюссель намагається захистити від наслідків змін виробників двох важливих експортних товарів – міцного алкоголю та вина.

Торгівля оборонною продукцією між країнами залишиться безмитною, заявив Трамп. Однак на даному етапі залишається незрозумілим, чи будуть також звільнені від мита сталь та напівпровідникові мікросхеми, якщо вони призначені для використання у виробництві оборонного обладнання.

А ще ця угода вигідна американським виробникам мікросхем, натомість шкодить європейським підприємствам.

Докладніше – в матеріалі видання EURACTIV Мистецтво поганих угод. Як Єврокомісія програла Трампу переговори про умови торгівлі.