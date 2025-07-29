Стало ли торговое соглашение с США "капитуляцией" для ЕС

Потребовалось менее суток с момента подписания Урсулой фон дер Ляйен и Дональдом Трампом торгового соглашения, чтобы отношение к нему в ЕС кардинально изменилось.

Сначала в Брюсселе эту договоренность представляли как "спасительную" и такую, которая позволила избежать торговой войны. Но очень быстро мейнстрим оценок сместился к мнению о том, что это соглашение больше похоже на "капитуляцию" Еврокомиссии.

О самых противоречивых или резонансных элементах соглашения между ЕС и США – в статье брюссельского партнера "Европейской правды", издания EURACTIV, Искусство плохих соглашений. Как Еврокомиссия проиграла Трампу торговые переговоры. Далее – краткое изложение статьи.

Президент США Дональд Трамп достиг заявленной им цели.

Соглашение вводит болезненные 15% пошлины на все товары из ЕС – от автомобилей до вин.

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович говорит, что, мол, на кону стоит "больше, чем просто торговля", ведь в соглашение вошли также несколько других масштабных элементов – от поставок американских энергоносителей до инвестиций.

ЕС готовится к "закупке американского сжиженного газа, нефти и ядерного топлива в значительных объемах", заявила после подписания соглашения президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но может ли фон дер Ляйен выполнить это обещание? Высокопоставленный чиновник Еврокомиссии признал в понедельник в разговоре с журналистами, что "не Европейский Союз является покупателем энергоносителей".

Обещание ЕС о покупке в США энергоносителей на дополнительные $250 млрд ежегодно – уже стало предметом насмешек комментаторов, специалистов в сфере энергетики. В конце концов, это означало бы почти пятикратное увеличение импорта из США по сравнению с прошлогодним импортом ЕС в объеме $64 млрд.

Причем по нефти это увеличение будет особенно непросто достичь – учитывая, что не все европейские нефтеперерабатывающие заводы готовы работать с дополнительными объемами американской нефти из-за ее особого химического состава.

Что касается пошлин на фармацевтическую продукцию из ЕС, то до сих пор нет конкретики.

Сейчас Еврокомиссия заявляет, что если пошлины на "фарму" и будут введены, то они не превысят 15%. Однако Трамп публично не давал таких гарантий.

Еще один спорный вопрос, который на самом деле имеет отношение к "фарме" – обещание фон дер Ляйен инвестировать 600 млн евро в США, которое не сопровождалось никаким планом.

Многие считают обещание об инвестициях противоречащим текущим усилиям ЕС по сохранению фармацевтического производства в пределах союза и противостоянию давлению Трампа, стремящегося перенести производство из Европы в США.

В рамках соглашения Брюссель отменяет торговые барьеры на импорт отдельных наименований сельскохозяйственной продукции из США, такой как соя и орехи – то есть тех, которые считаются нечувствительными для ЕС. Также предусмотрены отдельные смягчения в отношении импорта американских лобстеров.

И получается, что в то время как США, похоже, продолжат продавать лобстеров европейским ресторанам без пошлины, европейские продукты питания все равно будут облагаться 15% в США.

Впрочем, похоже, что согласовано еще не все. Сейчас Брюссель пытается защитить от последствий изменений производителей двух важных экспортных товаров – крепкого алкоголя и вина.

Торговля оборонной продукцией между странами останется беспошлинной, заявил Трамп. Однако на данном этапе остается неясным, будут ли также освобождены от пошлин сталь и полупроводниковые микросхемы, если они предназначены для использования в производстве оборонного оборудования.

А еще это соглашение выгодно американским производителям микросхем, но вредит европейским предприятиям.

Подробнее – в материале издания EURACTIV Искусство плохих соглашений. Как Еврокомиссия проиграла Трампу торговые переговоры.