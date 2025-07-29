Санду не бачить, з ким створити проєвропейську коаліцію після виборів у Молдові

Президентка Молдови Мая Санду стверджує, що наразі не бачить жодної політичної сили, яка може пройти до парламенту після вересневих виборів і з якою можлива коаліція для подальшого руху в ЄС.

Про це вона розповіла в інтервʼю NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

За словами Санду, наразі партія влади PAS не має "реальних партнерів, які б пройшли до цього парламенту" і з якими можна було б утворити проєвропейську коаліцію.

"Тоді не було б так драматично: або PAS бере більшість і ми продовжуємо наш європейський курс, або, якщо PAS не бере більшість, усе, над чим ми працювали дуже багато років, ми втратимо: і демократію, і наше майбутнє, і гроші, які ЄС надсилає для того, щоб ми розвивались", – додала вона.

Молдовська президентка так само відкинула потенційний варіант обʼєднання PAS і "Нової партії" Ренато Усатого, про який оглядачі говорять як про єдиний можливий після вересневих виборів.

"Я не бачу ніякої коаліції. Я бачу або сценарій, коли PAS бере більшість, або сценарій, якщо PAS не бере більшість, то я не бачу, як можна просувати європейський курс розвитку", – констатувала Санду.

Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня. За опитуваннями, партія влади PAS лідирує, але не матиме абсолютної більшості, як зараз.

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