Санду не видит, с кем создать проевропейскую коалицию после выборов в Молдове

Президент Молдовы Мая Санду утверждает, что пока не видит ни одной политической силы, которая может пройти в парламент после сентябрьских выборов и с которой возможна коалиция для дальнейшего движения в ЕС.

Об этом она рассказала в интервью NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

По словам Санду, на данный момент партия власти PAS не имеет "реальных партнеров, которые прошли бы в этот парламент" и с которыми можно было бы сформировать проевропейскую коалицию.

"Тогда не было бы так драматично: либо PAS берет большинство и мы продолжаем наш европейский курс, либо, если PAS не берет большинство, все, над чем мы работали очень много лет, мы потеряем: и демократию, и наше будущее, и деньги, которые ЕС посылает для того, чтобы мы развивались", – добавила она.

Молдавская президентка также отвергла потенциальный вариант объединения PAS и "Новой партии" Ренато Усатого, о котором обозреватели говорят как о единственном возможном после сентябрьских выборов.

"Я не вижу никакой коалиции. Я вижу либо сценарий, когда PAS получает большинство, либо сценарий, если PAS не получает большинство, то я не вижу, как можно продвигать европейский курс развития", – констатировала Санду.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября. По опросам, партия власти PAS лидирует, но не будет иметь абсолютного большинства, как сейчас.

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