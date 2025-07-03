ЗМІ: однопартійці лякають Стармера відставкою через розчарування роботою уряду

У Лейбористській партії вже припускають, що прем’єр Британії Кір Стармер може втратити посаду, якщо розчарування урядом буде посилюватися і лейбористи отримають погані результати на найближчих виборах.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Двоє значущих у Лейбористській партії депутатів на умовах анонімності поділилися, що Кіра Стармера вже попередили про ризик втрати посади у разі подальшого розчарування роботою його уряду.

Показовим моментом вважають майбутні місцеві вибори в Уельсі, Шотландії та Лондоні у травні 2026 року.

За словами заступника політичного редактора SkyNews Сема Коутса, котрий спілкувався з джерелами, "рівень невдоволення і відчаю у деяких секторах Лейбористської партії настільки великий, що зараз, на першу річницю (уряду), від міністрів уряду можна чути, що Стармеру можливо доведеться піти у перспективі місяців".

Опитування показують зростання популярності популістської Reform UK, зокрема в Уельсі, тоді як від рейтингу лейбористів "відкушують" партії лівого спрямування, зокрема "Зелені" серед лондонців.

Нагадаємо, на додаткових виборах до парламенту у травні партія Фараджа з мінімальною перевагою здобула додаткове місце.

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