СМИ: однопартийцы пугают Стармера отставкой из-за разочарования работой правительства

В Лейбористской партии уже предполагают, что премьер Великобритании Кир Стармер может потерять пост, если разочарование правительством будет усиливаться и лейбористы получат плохие результаты на ближайших выборах.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Двое значимых в Лейбористской партии депутатов на условиях анонимности поделились, что Кира Стармера уже предупредили о риске потери поста в случае дальнейшего разочарования работой его правительства.

Показательным моментом считают предстоящие местные выборы в Уэльсе, Шотландии и Лондоне в мае 2026 года.

По словам заместителя политического редактора SkyNews Сэма Коутса, который общался с источниками, "уровень недовольства и отчаяния в некоторых группах Лейбористской партии настолько велик, что сейчас, в первую годовщину (правительства), от министров правительства можно услышать, что Стармеру, возможно, придется уйти в перспективе месяцев".

Опросы показывают рост популярности популистской Reform UK, в частности в Уэльсе, в то время как от рейтинга лейбористов "откусывают" партии левого толка, в частности "Зеленые" среди лондонцев.

Напомним, на дополнительных выборах в парламент в мае партия Фараджа с минимальным преимуществом получила дополнительное место.

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