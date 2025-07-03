Зеленський: Україна домовилася з кількома компаніями США про спільне виробництво БПЛА

Україна підписала з кількома американськими компаніями домовленість про спільне виробництво безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Данії.

Зеленський зазначив, що вранці під час його візиту до Данії відбулося підписання документа про спільне з американськими компаніями виробництво дронів.

"Це co-production між Україною і США, це буде кілька компаній. Зосереджуємося, по-перше, тільки на дронах різного типу. Але те, що найголовніше: цей рік – сотні тисяч, наступний рік – буде збільшення", – розповів президент.

"Головний компонент – це дрони-перехоплювачі, які показали себе вже в Україні, ми тестували дрони кількох компаній. Зараз ми в кінці кінців підписали серйозний продукт, серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття "Шахедів" у великій кількості", – додав він.

Зеленський зазначив, що також є домовленість про доступ до цих технологій деяких українських виробників.

У подальшому дописі в Х президент деталізував, що йдеться, зокрема, про американську компанію Swift Beat. Також у ньому конкретизовано типи безпілотників, що будуть вироблятися у рамках співпраці – дрони-перехоплювачі для збиття ворожих БПЛА та ракет, квадрокоптери для ведення розвідки і коригування вогню, а також ударні БПЛА для уражень в глибокому тилу.

Також днями міністр оборони Данії заявив, що вже восени 2025 року в його країні може початися виробництво української зброї.

Німецькі ЗМІ дізналися, що Німеччина фінансує виробництво БПЛА, якими Україна бʼє по цілях у Росії.





