Глава МЗС Німеччини закликав Китай не сприяти російській агресії
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив сподівання, що Китай не буде допомагати Росії здійснювати широкомасштабну агресію проти України.
Про це він сказав у четвер на пресконференції з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.
За словами Вадефуля, з огляду на війну в Україні та тісні відносини між Китаєм і Росією, відновлення миру в Європі є основним інтересом Німеччини.
Тому в розмові з Ваном він підкреслив важливість того, щоб Китай "зробив усе можливе", аби товари, важливі для ведення війни, "не потрапляли з Китайської Народної Республіки до Росії і в кінцевому підсумку не сприяли цій війні".
Німеччина, додав глава МЗС, розраховує на "вірогідні та конкретні зусилля" Китаю і його "великий вплив також на Росію" для припинення конфлікту.
Вадефул також зазначив, що Пекін може зіграти "конструктивну роль" у конфлікті з Іраном.
Китай часто заперечував, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.
Водночас у США минулого року заявили, що Пекін фактично став на російський бік у війні та безпосередньо допомагає військовій машині Росії.