Глава МИД Германии призвал Китай не содействовать российской агрессии
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль выразил надежду, что Китай не будет помогать России осуществлять широкомасштабную агрессию против Украины.
Об этом он сказал в четверг на пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
По словам Вадефуля, учитывая войну в Украине и тесные отношения между Китаем и Россией, восстановление мира в Европе является основным интересом Германии.
Поэтому в беседе с Ваном он подчеркнул важность того, чтобы Китай "сделал все возможное", чтобы товары, важные для ведения войны, "не попадали из Китайской Народной Республики в Россию и в конечном итоге не способствовали этой войне".
Германия, добавил глава МИД, рассчитывает на "достоверные и конкретные усилия" Китая и его "большое влияние также на Россию" для прекращения конфликта.
Вадефул также отметил, что Пекин может сыграть "конструктивную роль" в конфликте с Ираном.
Китай часто отрицал, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и занимает "беспристрастную позицию" в отношении войны.
В то же время в США в прошлом году заявили, что Пекин фактически встал на сторону России в войне и непосредственно помогает военной машине России.