У Польщі досі розслідують падіння російської ракети біля Бидгоща у грудні 2022 року

Прокуратура у Польщі призначила додаткову перевірку у розслідуванні падіння російської ракети неподалік Бидгоща, яке сталось у грудні 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Після понад двох років розслідування інциденту біля Бидгоща прокуратура все ще має сумніви щодо визначення дати падіння російської ракети Х-55, а також способу влучання цього маневреного снаряда в землю.

У встановленні часу не допомогла також ботанічна експертиза, яка досліджувала лишайники на уламках ракети.

У звʼязку з цим Мазовецький відділ Національної прокуратури призначив групу експертів з факультету механіки, енергетики та авіації Варшавського політехнічного університету.

"Від них залежить, які заходи будуть вжиті в наступних етапах розслідування. Вони стосуються, зокрема, визначення осіб, відповідальних за виниклу ситуацію", – пише RMF FM.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2023 року Міністерство оборони Польщі повідомило, що в Замості, приблизно за 15 км від Бидгоща, були знайдені залишки невстановленого військового об'єкта, який виявився російською ракетою Х-55.

Попереднє розслідування показало, що ракета, ймовірно, упала під час масованого російського обстрілу України в середині грудня 2022 року. Польські служби стежили за об'єктом, але в околицях Бидгоща втратили його з поля зору.

За фактом порушення повітряного простору Польщі прокуратура почала розслідування, яке триває й досі. Польські військові констатували, що Х-55 не становила загрози для країни.