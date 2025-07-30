В Польше до сих пор расследуют падение российской ракеты возле Быдгоща в декабре 2022 года

Прокуратура в Польше назначила дополнительную проверку в расследовании падения российской ракеты недалеко от Быдгоща, которое произошло в декабре 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

После более чем двух лет расследования инцидента возле Быдгоща прокуратура все еще имеет сомнения относительно определения даты падения российской ракеты Х-55, а также способа попадания этого маневренного снаряда в землю.

В установлении времени не помогла также ботаническая экспертиза, которая исследовала лишайники на обломках ракеты.

В связи с этим Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры назначил группу экспертов с факультета механики, энергетики и авиации Варшавского политехнического университета.

"От них зависит, какие меры будут приняты на следующих этапах расследования. Они касаются, в частности, определения лиц, ответственных за возникшую ситуацию", – пишет RMF FM.

Напомним, в конце апреля 2023 года Министерство обороны Польши сообщило, что в Замостье, примерно в 15 км от Быдгоща, были найдены остатки неустановленного военного объекта, который оказался российской ракетой Х-55.

Предварительное расследование показало, что ракета, вероятно, упала во время массированного российского обстрела Украины в середине декабря 2022 года. Польские службы следили за объектом, но в окрестностях Быдгоща потеряли его из виду.

По факту нарушения воздушного пространства Польши прокуратура начала расследование, которое продолжается до сих пор. Польские военные констатировали, что Х-55 не представляла угрозы для страны.